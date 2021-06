Com Gordon Ramsay ao leme dos tachos o resultado é sempre uma surpresa. Na sua mais recente passagem por Portugal, para gravar um episódio do programa Uncharted, da National Geographic, o chef britânico deixou-se encantar pelo Alentejo e pelos ingredientes portugueses e acabou a preparar um pequeno almoço digno de campeões: ovos, porco preto e legumes salteados. O vídeo foi partilhado pelo próprio no Twitter, gerando desde logo polémica entre os portugueses que não consideram a refeição um pequeno almoço típico do país.

Looking for the perfect #Portugal breakfast ??? Behind the scenes of #Uncharted I whipped up this incredible Pork and Eggs ! Watch it now: https://t.co/Iii3kaFAuV pic.twitter.com/TWEuObxKpC — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) June 7, 2021

“Estou numa quinta onde fazem criação de porco preto, que é uma das melhores carnes de porco em qualquer lugar do mundo”, começa por dizer nesse vídeo, à sombra de um sobreiro. O vídeo completo está no YouTube e é possível acompanhar todo o processo de Ramsay, que começa por preparar os legumes — cebola, pimento e cogumelos — que depois coloca na frigideira por cima das brasas, e depois os ovos, fritos com manteiga.

No fim, o porco preto, cortado delicadamente pelas mãos do chef, que tece elogios a cada facada que dá na carne. Ramsay faz referências à criação dos animais, dizendo “porcos felizes, carne de porco deliciosa”. Depois de ir à grelha, ainda cunha um dos pedaços com a sua insígnia — “O sabor deste porco vai pôr-te de joelhos”, diz. No fim de tudo empratado remata com “são os mais elegantes e felizes ovos com bacon em todo o mundo”.

Até aqui, tudo maravilhoso, o problema está na partilha que o chef fez onde decidiu escrever: “À procura do pequeno almoço de Portugal perfeito?”. Quem adultera o típico pequeno almoço português parece estar a roubar uma joia sagrada, pelo menos é o que a internet e as reações de muitos portugueses a este pequeno excerto demonstram. Uns defendem que as torradas e o galão são o que de mais precioso temos, outros dizem que Ramsay apenas queria fazer uma versão do seu pequeno almoço com ingredientes portugueses, a verdade é que a receita de Gordon Ramsay não deixou entusiasmados os portugueses.

[Na fotogaleria, veja algumas das reações à receita do chef]

Apesar de ter estreado a 7 de junho nos Estados Unidos, ainda não se sabe qual será a data em que será possível ver o programa em Portugal. Neste episódio Ramsay vai a Peniche pescar sardinhas, visitar as vinhas de Colares e, claro, cozinhar porco preto com ovos. À sua maneira.