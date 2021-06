Este artigo é da responsabilidade da Compal

O futuro é eco-friendly e a Compal sabe disso. É por isso que lançou um novo pote de Compal Essencial, feito completamente a partir de plástico reciclado. Assim, a fruta sabe ainda melhor.

A embalagem de Compal Essencial está diferente. O ingrediente (nada) secreto? A sustentabilidade. É claro que esta não é uma preocupação só de agora. A SUMOL+COMPAL faz da conservação da natureza um dos pilares basilares da sua atividade. A novidade é que, depois de ter lançado no mercado uma embalagem 50% RPET, agora Compal Essencial vem num pote feito totalmente a partir de plástico reciclado. Porque o que fazemos hoje, tem impacto amanhã. Quanto ao sabor, segurança alimentar e qualidade, esses são os mesmos de sempre.

Utilizar plástico reciclado é bom porque…

Em termos muito práticos, quais as vantagens de utilizar plástico reciclado? Segundo Frederico Amores, gestor da marca Compal Essencial, “com este movimento, ao incorporar 100% de plástico reciclado, são poupadas mais de 100 toneladas de plástico novo por ano, reaproveitando o plástico já existente no planeta sem necessidade de consumir mais petróleo, uma fonte não renovável. Esta alteração representa também uma redução de cerca de 60% da pegada carbónica do Pote de Compal Essencial”.

Nova embalagem, nova imagem

Uma embalagem feita a partir de materiais mais amigos do ambiente “pede” um design a condizer. Compal Essencial aproveitou esta alteração na embalagem para atualizar a sua imagem, tornando-se mais natural e humana, continuando a posicionar-se como a marca que traz a frutologia e a natureza para o mundo dos snacks.

Depois de consumir, não se esqueça de reciclar

Utilizar plástico reciclado é um contributo muito importante para a promoção de uma maior economia circular. Mas para completar este círculo, o consumidor de Compal Essencial assume um papel que tem tanto de fundamental como de simples. Esta nova embalagem não só é feita de materiais 100% reciclados, como é também 100% reciclável. Por isso, depois de beber a sua Dose de Fruta, deve depositar a embalagem no ecoponto amarelo e o clip de cartão no ecoponto azul. Um pequeno gesto com um grande impacto.

