O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00.

Esta terça-feira queremos saber o que acha da situação na TAP. Ontem o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, manteve o essencial das críticas que fizera ao responsável pela Ryanair e referiu que não gosta de “deixar ofensas ao Estado português e ao Governo sem resposta”.

No mesmo momento, em resposta aos jornalistas, o ministro das Infraestruturas referiu que Portugal “não se pode dar ao luxo” de perder uma empresa como a TAP e ainda assumiu que o despedimento coletivo continua em cima da mesa, é uma “realidade dura de um processo que tem como objetivo salvar a TAP”.

Afinal para onde vai tanto dinheiro investido na TAP?