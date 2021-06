A Mastercard desistiu de patrocinar a Copa América que será realizada no Brasil, após a recusa da Colômbia e da Argentina, e que tem gerado uma grande polémica devido à alta incidência de Covid-19 no país.

“Após uma análise cuidadosa, decidimos não ativar o nosso patrocínio à Copa América no Brasil”, disse a multinacional norte-americana em nota divulgada aos medias brasileiros. Dessa forma, a Mastercard, que apoia a competição desde 1992, não exibirá a sua marca nem promoverá publicidade nesta edição da Copa América, que começa no próximo domingo e decorre até ao dia 10 de julho no Brasil.

O torneio, que em 2020 já havia sido adiado devido à crise sanitária, ia ser realizado inicialmente na Colômbia e na Argentina, mas os dois países alegaram que não o poderiam realizar. Foi então que o Brasil concordou em sediar a competição, numa decisão que teve a aprovação do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que foi criticada pelos mais diversos setores políticos, médicos, especialistas e parte da população.

Com mais de 477 mil mortes e 17 milhões de infeções, o Brasil é o país da América Latina mais afetado pelo vírus SARS-CoV-2. Nos últimos sete dias, o país registou cerca de 60 mil casos e cerca de 1.650 mortes diárias ligadas à doença.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas quatro cidades-sede, Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia, o sistema público de saúde está sob forte pressão, com taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva variando entre os 70% e os 90%.

Na semana passada, especulou-se sobre um possível boicote dos jogadores brasileiros, que finalmente optaram por jogar o torneio, embora tenham criticado a forma como está sendo organizado. “Somos contra a organização da Copa América, mas nunca vamos dizer não à seleção brasileira”, disseram os jogadores e treinadores em comunicado no final da partida contra o Paraguai, de qualificação para o Mundial2022 no Catar.

No entanto, a competição continua em suspenso, já que o Supremo Tribunal Federal analisará a partir da próxima quinta-feira dois recursos que pedem a suspensão do torneio.