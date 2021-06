Chama-se Cu de Judas, não tem habitantes, mas já tem código-postal: 9650-007. É uma localidade na freguesia de Água Retorta, em São Miguel, nos Açores, e passou a estar em todos os mapas depois de uma petição da marca portuguesa Dott que tinha como mote “Ajude-nos a pôr o Cu de Judas no mapa!”. Com mais de seis mil assinaturas, voltou a ter um código-postal e a estar no mapa.

“Graças às vossas assinaturas o Cu de Judas deixou de ser um local perdido e apenas lembrado nos mapas antigos da marinha portuguesa e hoje está nos mapas modernos como Waze e Google Maps e já tem código postal”, pode ler-se na mensagem de final de campanha.

De acordo com o site byAçores, portal de turismo e promoção do Arquipélago, Cu de Judas é uma zona montanhosa entre Povoação e Nordeste, perto do Parque Florestal de Água Retorta, e figurava em mapas antigos militares.

O nome Cu de Judas, expressão portuguesa usada para signidficar que algo fica longe, terá sido dado exatamente proque se trata de um lugar pouco acessível e distante tanto de Ponta Delgada, como da povoação mais perto onde vivem pessoas, pois o local é desabitado.