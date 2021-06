Foi encontrado esta quarta-feira o corpo do jovem de 14 anos que desapareceu no rio Tua, em Mirandela, ao início da tarde, enquanto nadava com amigos.

As buscas foram conduzidas por um grupo de oito mergulhadores na zona do leito do rio onde o jovem desapareceu, com o trabalho dificultado pela falta de visibilidade, como relatou o comandante dos Bombeiros de Mirandela, Luis Carlos Soares, num ponto da situação feito pelas 19h30.

O jovem estaria a nadar com outros amigos na praia fluvial Arquiteto Albino Mendo, no rio Tua, que atravessa a cidade de Mirandela. A vítima acabou por desaparecer na água e o alerta foi dado às autoridades “perto das 15h00”, como indicou o comandante dos bombeiros. Segundo disse, “a principal dificuldade” que os mergulhadores encontraram prende-se “com uma condição de visibilidade muito reduzida”.

“Em alguns locais estamos a falar de uma profundidade que ronda os oito a dez metros e com um leito em que a visibilidade não permite um trabalho com condições”, concretizou. A Proteção Civil tomou medidas para possibilitar as operações, nomeadamente o fecho das comportas da barragem nas proximidades e noutras barragens a montante “diminuindo assim a corrente para dar condições de trabalho aos mergulhadores”.