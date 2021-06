Os escritores Mia Couto e Ondjaki são dois dos convidados que integram o programa do Encontro Infantojuvenil Caminhos de Leitura, que regressa em formato híbrido a Pombal a partir de sexta-feira.

A 18.ª edição do encontro que promove o livro e a leitura junto da infância e juventude promete refletir sobre as questões do setor, envolvendo vários especialistas nacionais e estrangeiros.

“Num momento em que somos confrontados com o novo relatório do PISA [Programme for International Student Assessment, da OCDE] que lança o desafio de se encontrarem novos caminhos, incentivando o gosto pela leitura nos jovens, o Encontro de Literatura Infantojuvenil Caminhos de Leitura é irreversível nesta procura inquieta de promover ambientes com livros e leitores em contextos formais e informais”, afirma a vereadora da cultura da Câmara de Pombal, Ana Maria Cabral.

Até dia 25, em Pombal, convoca-se “o pensamento crítico de diversos especialistas”, numa reflexão sobre “questões da literatura para a infância, dando ênfase ao tema da promoção do livro e da leitura para a infância e para a juventude”, refere a vereadora.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ana Maria Cabral recorda que pelos Caminhos de Leitura passaram desde a primeira edição “mais de cinco centenas de especialistas, escritores, ilustradores, narradores”, colocando Pombal como referência no “panorama regional, nacional e internacional”.

Num formato descontraído e, acima de tudo, afetivo, temos dado a conhecer autores — escritores e artistas — e especialistas de vários países, num intercâmbio de experiências e saberes”, sublinha.

Em 2021, a par de Mia Couto e Ondkaji, o encontro conta com Ernesto Rodriguez Abad (Espanha), Danuta Wojciechowska (Canadá), Dona Batalim, Jorge Serafim, Paulo Condessa, Margarida Botelho, Paulo Galindro, Filipe Raposo ou Paulo Lameiro, como outros convidados.