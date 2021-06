A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse esta terça-feira que o programa +CO3SO Emprego, destinado ao apoio à contratação e liquidez, não vai poder responder a todas as candidaturas apresentadas e que apenas serão financiadas as “boas”.

Em declarações aos jornalistas, numa empresa do concelho de Soure, no distrito de Coimbra, a governante salientou que a ideia da medida “era investir 90 milhões e criar 1.600 postos de trabalho”.

“Nós recebemos uma procura de quase 600 milhões de euros e, portanto, não há medidas universais”, frisou Ana Abrunhosa, questionada sobre as críticas do Conselho Empresarial da Região Centro à medida lançada em 2020.

O CERC, consórcio constituído pelas 13 associações empresariais da região de Coimbra, denunciou esta terça-feira que mais de 50% dos 70% de candidaturas aprovadas pelos grupos de ação local continuam ainda a aguardar os termos de aprovação.

Segundo a ministra da Coesão Territorial, o que tem vindo a acontecer, nomeadamente no caso do Centro, “é que o Programa Operacional Centro abriu com determinado valor e esse valor já aumentou e vai em mais de 80 milhões de euros”.

Estamos a falar de quase quadruplicar a dotação que tinha. É uma decisão da autoridade da gestão, que já fez um grande esforço para reforçar a dotação que tinha, mas em sítio nenhum do mundo há medidas de apoio universal”, sublinhou.

A governante disse que serão aprovadas as melhores candidaturas e que a autoridade de gestão do Centro 2020 “continuará a fazer um esforço de reforçar verbas para as boas candidaturas”.

“Não podemos apoiar todas as candidaturas, até porque a quantidade nem sempre significa qualidade”, sustentou Ana Abrunhosa, lembrando que a medida +CO3SO Emprego foi reforçada para 250 milhões de euros.

Fora de hipótese está um novo reforço da medida no programa Portugal 2020, embora a ministra admita que possa haver uma nova abertura de aviso de concurso no próximo quadro de apoio comunitário.

A ministra da Coesão Territorial falava aos jornalistas no final da visita à empresa Creatinghotels, instalada em Granja do Ulmeiro, no concelho de Soure, que concebe e constrói negócios turísticos, num conceito de chave na mão.