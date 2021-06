O Governo reconheceu esta quarta-feira “dificuldade em reduzir casos” de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, com o concelho a ficar congelado no nível de desconfinamento em que está atualmente, não avançando para a fase seguinte (a par com outros três). A estratégia do Governo para responder a uma situação preocupante — apesar de ainda longe do pico da pandemia no país — passa pelo aumento da testagem em situações concretas, como festas e locais de trabalho.

Na reunião do Conselho de Ministros, o Governo decidiu que será obrigatória a testagem nas empresas com 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho e que o mesmo acontecerá

nos eventos desportivos, culturais e até em casamentos, mediante o número de pessoas que estão em cada um dos locais. A partir de que número e pessoas é que esta testagem será obrigatório? Esse número vai ser definido pela Direção Geral de Saúde, segundo explicou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros.

Os custos dos testes serão suportados pelos organizadores dos eventos, explicou a ministra que, entretanto, detalhou que no caso de eventos familiares que o custo é suportado pelos participantes. No caso das empresas, o teste é suportado pela entidade empregadora, esclareceu quando questionada pelos jornalistas.

Já quanto à fiscalização, a ministra esclareceu que ela será feita pelas “autoridades que, em cada caso, são responsáveis pela organização do evento”. No caso dos eventos familiares, as autoridades competentes serão a ASAE ou as autoridades policiais, por exemplo. “Ninguém poderá aceder sem teste”, garantiu a ministra que apela a que os testes “sejam vistos como forma de auto-proteção: protegemos e estamos mais protegidos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O aumento da testagem como resposta a uma situação mais difícil em Lisboa vem, disse Mariana Vieira da Silva, da aprendizagem que o Governo fez com o aumento da testagem em áreas como a educação, a saúde ou os lares de idosos e que permitiu controlar surtos. “A testagem significativa permite maior controlo da pandemia”, justificou Mariana Vieira da Silva que assinalou mesmo que “mesmo em locais onde há grande disponibilidade de testes, a utilização tem sido reduzido”, pelo que “o objetivo é superar esse problema”. Assim, a testagem será a partir de agora associada a eventos concretos (onde têm sido identificados surtos) e a aglomerações em pessoas.

O ritmo de transmissão no país, a 14 dias, está neste momento a 1.07 e o número de casos acima de 70 por cem mil habitantes. No caso de Lisboa, Odemira, Vale de Cambra e Braga, apresentaram por duas semanas consecutivas mais do que 120 casos por cem mil habitantes (240 por cem mil, no caso dos concelhos de baixa densidade), por isso mesmo permanecem na atual fase de desconfinamento.

A ministra da Presidência não se compromete com uma explicação única para o aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo nas últimas semanas, referindo apenas que a incidência está sobretudo na população mais jovem.