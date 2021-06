O Governo decidiu que Miguel Frasquilho deixa o lugar de chairman da TAP e é substituído por Manuel Beja na próxima Assembleia Geral de 24 de junho. De acordo com informação avançada pelo Eco e já confirmada pelo Observador, o gestor que conduziu o processo de reestruturação da companhia portuguesa fica de fora das opções do Governo, sendo esta decisão uma surpresa. O próprio só terá sido informado esta terça-feira. A última palavra é do primeiro-ministro, António Costa, que decidiu fazer uma mudança da totalidade do conselho de administração.

Segundo o Eco e o Negócios, o substituto de Frasquilho é Manuel Beja, um matemático, com experiência em gestão, que esteve nove anos na Novabase como diretor de recursos humanos e é conhecedor do mercado brasileiro, um mercado essencial para a TAP.

A francesa Christine Ourmières-Widener, ligada ao setor da aviação e especialista no setor dos transportes e infraestruturas, é a escolha para gestora executiva da TAP, depois de ter sido CEO do Flybe Group e de ter trabalhado na Air France/KLM.

A Comissão Europeia ainda tem de dar resposta ao plano de reestruturação da TAP, mas há Assembleia Geral no próximo dia 24 de julho com os acionistas da TAP e novos órgãos sociais deverão ser aprovados.