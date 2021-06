O gigante lunar foi fotografado. Juno, uma nave espacial da NASA, conseguiu chegar na passada segunda-feira a 1.038 quilómetros da maior lua do nosso sistema solar: Ganimedes — uma das 79 luas de Júpiter. A última vez que um dispositivo passou tão perto do corpo celeste foi no ano 2000. A NASA já revelou as duas primeiras fotos: um corpo cinzento, brilhante e cheio de crateras. Juno enviará mais imagens da sua missão nos próximos dias.

A nave espacial foi lançada há 10 anos e está há cinco a orbitar em Júpiter. “Isto é o mais próximo que qualquer nave espacial chegou desta lua gigantesca numa geração”, afirma Scott Bolton, cientista-chefe de Juno. Mas antes de tirar “qualquer conclusão cientifica”, por agora, explica, “podemos simplesmente nos maravilhar com esta maravilha celestial — a única lua no nosso sistema solar maior que Mercúrio”.

Através das redes sociais, a NASA partilhou as duas fotos: “Olá, velha amiga. Ontem a nossa #missãoJuno fez o primeiro voo mais perto da lua gigante de Júpiter, Ganimedes, em mais de 20 anos, e as duas primeiras imagens foram recebidas na terra”. Estarão “mais por vir“.

Hello, old friend. Yesterday our #JunoMission made the first close flyby of Jupiter’s giant moon Ganymede in more than 20 years, and the first two images have been received on Earth. ???? More to come. See details at: https://t.co/zIVMO6waKH pic.twitter.com/2RiW3iSmIp

