O Contra-Corrente é agora aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Esta quarta-feira queremos saber do que acha das mais recentes nomeações por parte do governo. Nos últimos dias Ana Paula Vitorino foi escolhida para presidir da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e Pedro Adão e Silva foi escolhido para coordenar a Comissão Executiva que fica responsável por preparar o programa oficial das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril

Perante estas duas nomeações, não tardaram as criticas com destaque para as declarações de Rui Rio: “O Governo quer que paguemos ao dr. Pedro Adão e Silva mais de 300 mil euros. É o pagamento pelos serviços prestados ao PS”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.