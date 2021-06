(Em atualização)

Vai começar o primeiro julgamento da Operação Marquês. Entrou pela porta da frente e sem prestar declarações. O antigo ministro socialista Armando Vara já está no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa onde será julgado, num processo autónomo, por um crime de branqueamento de capitais, pelos magistrados que sucedem aos juiz de instrução Ivo Rosa. Questionado pelo juiz sobre se quer prestar declarações, o arguido respondeu: “Por agora não”

A cumprir pena de prisão no âmbito do caso Face Oculta, o ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) beneficiou de uma saída precária de três dias, na véspera da sessão de arranque, para estar presencialmente no Campus de Justiça. Vara estava acusado de cinco crimes, entre corrupção, branqueamento e fraude fiscal qualificada. Só que o juiz Ivo Rosa, na decisão instrutória de 9 de maio, decidiu levá-lo a julgamento apenas por um crime de branqueamento de capitais. Este crime está relacionado com o facto de ter alegadamente escondido das autoridades 535 mil euros. Para o juiz Ivo Rosa, “em 2008 e 2009, Armando Vara movimentou, para contas em diferentes países, parte dos fundos detidos na Suíça”.

Vara será julgado por um coletivo de juízes presidido por Rui Coelho e que terá Francisco Henriques como um dos adjuntos — os mesmos juízes que estão a julgar Salgado no âmbito da Operação Marquês, ainda que com posições invertidas. Estão marcadas apenas três sessões: a última, de 23 de junho, já foi definida como sendo a sessão para as alegações finais. Portanto, a leitura do acórdão pode acontecer ainda antes das férias judiciais, marcadas para dia 15 de julho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ricardo Salgado seria o primeiro arguido da Operação Marquês a ser julgado. Mas o julgamento, agendado para segunda-feira, foi adiado pelo juiz Francisco Henriques porque a defesa do ex-banqueiro ainda não entregou a contestação — um documento no qual o arguido contesta os factos pelo qual foi pronunciado pelo juiz Ivo Rosa e que contém a lista de testemunhas arroladas — a tempo de o julgamento arrancar, pagando uma multa para estender o prazo original da entrega deste documento até esta quarta-feira, 9 de junho. Desta foram, o processo de Armando Vara configura assim a primeira vez que a Operação Marquês chega a julgamento.

Vara foi condenado no processo Face Oculta e encontra-se a cumprir cinco anos de prisão. Pode sair já em fevereiro do próximo ano

Armando Vara está desde 16 de janeiro de 2019 a cumprir uma pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta. Os juízes deram como provado que o antigo ministro recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, como contrapartida por beneficiar as suas empresas. A condenação viria a ser confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto — o Supremo não aceitou o recurso e o Constitucional decidiu “não conhecer do objeto” do recurso interposto.

Em março de 2019, o Tribunal de Aveiro aceitou descontar os três meses e sete dias na pena, correspondente ao período em que esteve sujeito a prisão domiciliária, no âmbito da Operação Marquês. Assim, os cinco anos anos a que foi condenado, por três crimes de tráfico de influências, passaram a quatro anos e nove meses. Isto significa que a pena de prisão a que foi condenado pelo processo Face Oculta termina a 9 de outubro de 2023. No entanto, o ex-administrador da CGD poderá ser colocado em liberdade quando completar os dois terços da pena, em 9 de fevereiro de 2022.