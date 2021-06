O PSD exigiu esta quarta-feira ao Governo que coloque o certificado digital Covid-19 a funcionar em Portugal “o mais rapidamente possível”, considerando “extraordinário” que o país que preside à União Europeia não tenha ainda esta ferramenta disponível.

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira a adoção do certificado digital Covid-19, que permitirá aos cidadãos comunitários já vacinados, recuperados de uma infeção ou testados viajar sem restrições dentro da União Europeia a partir de 1 de julho.

“É extraordinário que Portugal, que é um dos países em que o turismo tem maior significado e que já registou mais de cem mil postos de trabalho perdidos na área, não tenha ainda a funcionar esse certificado, não obstante estarmos na presidência portuguesa (da União Europeia)”, afirmou o deputado Cristóvão Norte, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O deputado sublinhou que nove países do espaço comunitário já estão a “emitir e validar certificados”, abrangendo cerca de “um milhão de pessoas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Exigimos que o Governo, o mais rapidamente possível, coloque todas as energias para que esta peça fundamental para garantir a normalização dos fluxos turísticos entre rapidamente em vigor, sob pena de estarmos a desproteger famílias e empresas e a prejudicar a recuperação do país”, apelou.

O primeiro-ministro português, António Costa, manifestou-se esta quarta-feira “muitíssimo satisfeito” com a aprovação do certificado digital Covid-19, “uma das prioridades” da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, sublinhando, contudo, que é uma ferramenta e não “uma varinha mágica”.

O período experimental do certificado começa na próxima semana, revelou o primeiro-ministro, estando neste momento criadas “as condições tecnológicas”, que “já foram todas testadas com a Comissão Europeia”.

Vamos começar a testar em escala a sério na próxima semana. Oficialmente, só entra em vigor no dia 1 de julho, mas até lá vamos começar a preparar, porque todos sabemos que, muitas vezes, nestas aplicações tecnológicas uma coisa é desenhá-las, outra coisa é pô-las em prática”, declarou Costa.

Questionado sobre estas garantias do primeiro-ministro, o deputado do PSD reiterou que o certificado “já entrou em vigor” em nove países e que, dos 31 que manifestaram vontade de aderir, 26 já tinham “ultrapassado a fase de ensaios”.

“Se o senhor primeiro-ministro vem dizer que ainda estão na fase de ensaios para verificação, significa que estamos na cauda da Europa numa ferramenta que é muito mais importante para nós do que para os demais países”, afirmou.

O deputado do PSD alertou ainda para “uma tese perniciosa” que está a ser difundida para justificar a retirada de Portugal da lista verde do turismo do Reino Unido, relacionada com uma variante nepalesa do novo coronavírus, com muitos poucos casos no país.