A banda italiana Måneskin, que venceu o Festival da Eurovisão de 2021, está a ser acusada de plágio devido à música vencedora, Zitti E Buoni. Em causa estão as parecenças com a música You Want It, You Got It, lançada em 1994, pela banda holandesa alemã The Vendettas.

De acordo com o ABC, foi o intérprete do grupo, Joris Lissens, que lançou as dúvidas num programa da RTL4, em que sugere que a canção vencedora da Eurovisão “soa igual” à música da sua banda. “A questão agora é se isso é plágio”, apontou o vocalista, ao argumentar que os jovens de Måneskin ainda não tinham nascido na altura em que o grupo holandês lançou a música.

A música Zitti E Buoni, vencedora da edição da Eurovisão 2021:

A música You Want It, You Got It da banda holandesa:

Até ao momento a banda Måneskin ainda não respondeu às acusações de plágio e os últimos tweets são de 31 de maio, altura em que o grupo anunciou que todo o merchadising da marca foi vendido em apenas 28 minutos.

MERCH SOLD OUT IN 28 MINUTES.

We’ll be back soon.

From now you can pre-order it. pic.twitter.com/NQLuf5zQjs — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 31, 2021

Além desta acusação, a banda já se viu envolvida numa outra polémica, ao ter sido acusada de consumir cocaína na noite da final da Eurovisão. Os membros da banda submeteram-se a testes de despistagem de droga que acabaram por dar negativo.