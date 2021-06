A Câmara de Ponte de Sor (Portalegre) deverá avançar ainda este ano com a reabilitação da antiga fábrica Delphi, para criar um centro empresarial e tecnológico, num investimento de nove milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

O município do Alto Alentejo adquiriu o edifício da antiga fábrica Delphi, empresa que fechou as portas em dezembro de 2009, e que produzia apoios e mecanismos para portas de correr automatizadas e sistemas de proteção de ocupantes para vários modelos de veículos automóveis.

Em comunicado enviado, o município explica que esta empreitada vai ser “a mais avultada” alguma vez executada em termos monetários pela autarquia, sublinhando ainda que o Centro Empresarial e Tecnológico de Ponte de Sor vai ser um espaço “polivalente, moderno, tecnológico, ambientalmente sustentável e atrativo”.

O equipamento, que conta também com comparticipação de fundos comunitários tem como objetivo acolher empresas, projetos de investigação e promover a qualificação e formação de pessoas para as necessidades regionais, dando assim “resposta às muitas solicitações” que têm sido dirigidas à autarquia por parte do tecido empresarial.

De acordo com a Câmara de Ponte de Sor, o espaço vai contar ainda com um centro museológico evocativo da sua memória histórica e com apoio de equipamentos como auditório, centro de exposições, cafeteira, entre outros.

A apresentação do projeto vai decorrer durante uma sessão pública no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, esta quinta-feira, pelas 10h00. No decorrer da apresentação está ainda anunciada uma mesa-redonda subordinada ao tema “Delphi, passado, presente e futuro”, e um concerto com o grupo de música portuguesa Vento Lusitano.