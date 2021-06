Desde março que Portugal não tinha um número de casos tão alto. Óbitos atingem valores de maio

Apenas um dos óbitos não se verificou na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas sim no Norte. Três das vítimas tinham 80 anos ou mais, duas estavam na faixa etária dos 70 anos e uma na casa dos 60 anos. Três eram do sexo masculino, outras três do sexo feminino.

Seis em cada 10 casos verificados na última quarta-feira registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo: foram 557 dos 910 novos infetados anunciados esta quinta-feira. O Norte tem mais 179 casos. Abaixo dos 100 casos estão o Centro com mais 66, os Açores com mais 38, o Algarve com 36 novos casos, o Alentejo com 28 e, por fim, a Madeira com mais 28 novos casos.

A maioria dos novos casos (177) registou-se na faixa etária dos 20 anos, mas logo abaixo surge a casa dos 40 anos (169 novos casos). Seguem-se os indivíduos com 30-39 anos (138 casos) e a faixa etária dos 10-19 anos logo depois (131 casos). Na casa dos 50 anos houve mais 108 casos.

Os menos afetados continuam a ser as crianças e as pessoas abaixo dos 60 anos, entre as quais a cobertura vacinal é maior. Registaram-se 71 casos em crianças com menos de 10 anos, 65 casos em quem tem 60 a 69 anos, 33 nos idosos com 80 anos ou mais; e 18 na faixa etária dos 70 anos.

A atualização feita pelas autoridades de saúde na quarta-feira indica um R(t) nacional de 1,05, mas ele atinge os 1,07 só em Portugal Continental. A incidência, no entanto, é inferior no Continente face à generalidade do país: 73,6 casos de infeção em 14 dias por 100 mil habitantes só em Portugal Continental, mas 74,8 casos no país inteiro.