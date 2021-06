Criada em 2002, esta associação sem fins lucrativos organiza várias atividades tradicionais pela cidade, incluindo na altura dos santos populares. Este ano, tudo será “muito diferente, muito pobre e muito mais simples”. “Não vamos ter o arraial, as sardinhas, as febras, o vinho. Não temos músicos, acaba tudo mais cedo. Só marcamos mesmo presença para não esquecer o dia”, sublinha o sócio. O mesmo acontece com a festa do São João de Braga, que este ano vai ter um programa “entre portas”, ou seja, maioritariamente digital e com algumas iniciativas presenciais em espaços de referência da cidade.

Sobre a decisão de não avançar no desconfinamento, Edmundo Lima diz entender a medida e recorda o que diz ver muitas vezes pela cidade: “Basta passar aqui ao lado, na Sé, é notório que há pessoas que não têm o mínimo de cuidado, principalmente os mais jovens”.

Ricardo Rio: “Esperamos que a situação se possa controlar nos próximos dias”

Ainda antes de ser anunciado o estagnar no desconfinamento, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, já esperava que este fosse o desfecho. “Não teremos surpresa nenhuma se se confirmar que também em Braga nos manteremos na atual fase de desconfinamento. Até ao final da semana passada chegamos a atingir os 177 casos por 100 mil habitantes, portanto, continuamos acima do linear de alerta dos 120 casos por 100 mil habitantes”, referiu o autarca em entrevista à rádio Observador.

Sobre os motivos que poderão ter levado ao aumento de casos de Covid-19 em Braga, Ricardo Rio explicou que, de acordo com a informação que tem recebido da delegação de saúde, “não há nenhum foco particular que seja possível identificar, embora exista manifestamente alguma maior incidência sobre a população mais jovem”. “Mas não há nenhuma explicação muito concreta para este tipo de circunstâncias que estamos a viver”, acrescentou, rejeitando que o cenário possa ser justificado pelos festejos da conquista da Taça de Portugal pelo SC Braga, no final de maio.

Um aspeto diferente de outros cenários vividos, acrescenta o autarca, é o facto de o número de ocorrências “não ter a mesma gravidade que tinha há alguns meses”. “Temos um número muito reduzido de internamentos, não temos óbitos no concelho já há algumas semanas. Do ponto de vista da saúde pública esta fase não tem sido tão preocupante, mas do ponto de vista económico obviamente que tem consequências graves“, referiu, acrescentando que as regras de fiscalização, sobretudo nos estabelecimentos comerciais, têm sido reforçadas, sendo que a autarquia iniciou esta semana, juntamente com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, uma campanha de testagem ao tecido empresarial do concelho.

No Euro 2020 não há planos para “as telas gigantes e espaços de visionamentos dos jogos que é costume montar na cidade” e as festas populares vão estar “reduzidas ao estritamente necessário”. Agora, e apesar do impacto que a decisão poderá ter em alguns setores, a esperança é que, em breve, Braga volte a ter luz verde para o desconfinamento. “Vamos ver como as coisas correm, acho que vai tudo correr bem”, conclui Jorge Leite.