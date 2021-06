O Governo libertou a primeira tranche, de 1,8 milhões de euros, para as obras de ampliação do Hospital de São Bernardo, anunciou esta quarta-feira o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS).

A construção de um novo edifício, no atual parque de estacionamento do Hospital de São Bernardo, deverá custar 17,2 milhões de euros, valor inscrito no Orçamento de Estado de 2021. Segundo um comunicado do CHS, a libertação desta primeira tranche do investimento, no valor de 1,8 milhões de euros, deverá permitir o arranque da construção do novo edifício, que terá de ser previamente submetida a concurso público internacional.

De acordo com o comunicado, “o novo edifício terá uma área bruta de construção de 13.350 metros quadrados e 4.730 metros quadrados de exteriores”. O CHS salienta ainda que, “além de um piso de estacionamento, está prevista, para já, a construção de mais três pisos sem prejuízo de, no futuro, se poder equacionar a possibilidade, já viabilizada nas atuais estruturas, de ampliação em altura do imóvel”.

A ampliação do Hospital de São Bernardo, que juntamente com o Hospital Ortopédico do Outão integra o Centro Hospitalar de Setúbal, é uma reivindicação antiga da população de Setúbal, que estava prometida há muitos anos, mas para a qual nunca tinha sido disponibilizada qualquer verba que permitisse avançar com o concurso público.

Além da reivindicação de autarcas de região e das forças políticas do concelho, no passado mês de abril os diretores de serviço do Hospital de São Bernardo também vieram a público defender a necessidade de se iniciarem rapidamente as obras de ampliação. Defenderam ainda que tão importante como as obras de ampliação é a reclassificação do Centro Hospitalar de Setúbal , que dizem ter uma diferenciação muito superior à que lhe está atribuída.