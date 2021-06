É a dupla de quem se fala: o rapper Kanye West, divorciado de Kim Kardashian, e a modelo Irina Shayk, ex-companheira de Bradley Cooper e antiga namorada de Cristiano Ronaldo, andarão em clima de romance. Os rumores surgiram depois de ambos terem sido vistos juntos em França, onde terão passado três noites no hotel de cinco estrelas Villa La Coste, em Provença.

As fotografias captadas pelo Daily Mail mostram West e Shayk — ele vestido de preto com um colar dourado, ela com calças escuras e uma t-shirt branca — a caminhar nos campos verdejantes em torno do hotel-boutique, localizado entre a cidade de Aix en Provence e o Parque Natural Luberon. Enquanto isso, Bradley Cooper passeava com a filha Lea em Nova Iorque.

Uma fonte ouvida pela People afirma que, embora as duas celebridades já se conheçam há muitos anos em ambiente profissional, Kanye West, descrito como “um tipo persuasivo”, “começou a procurá-la há umas semanas”: “Ele andou com ela em Nova Iorque antes de celebrarem o seu aniversário em França”, revela a fonte. Embora não estejam “oficialmente a namorar”, “há interesse dos dois lados”, garante. Irina Shayk, aliás, “parece apaixonada”.

A confirmar-se o romance, West até já escreveu um tema que incluía uma alusão ao nome da manequim. Em 2010, na canção “Christian Dior Denim Flow”, Kanye West canta: “Eu quero ver a Irina Shayk ao lado da Doutzen Kroes”, referindo-se à supermodelo holandesa e antigo anjo da Victoria’s Secret. De resto, a modelo russa já se tinha cruzado profissionalmente com o rapper norte-americano no mundo da moda.

No dia de aniversário de Kanye West, a 8 de junho, a socialite Kim Kardashian — com quem o rapper tem quatro filhos — partilhou no Instagram uma fotografia dos dois ao lado das crianças. “Feliz aniversário. Amo-te para a vida toda”, lê-se. Mas, segundo outra fonte contactada pela People, não há qualquer animosidade entre Kim Kardashian e Irina Shayk porque as duas não são amigas. O mesmo parece acontecer entre Kanye e Bradley Cooper, o último companheiro da modelo.