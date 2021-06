“Não contava, isto é uma coisa absolutamente louca. É apresentado num dia e um dia e tal depois desiste, tão longe eu não ia”, afirmou Rui Rio numa conferência de imprensa, no Porto.

Na quarta-feira, o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, anunciou à Lusa ter declinado o convite do PS para se candidatar à presidência da Câmara do Porto.

“Recebi com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto, contudo, após reflexão cuidada, declinei hoje o convite que me foi endereçado”, refere o governante em nota a que a Lusa teve acesso.

Posteriormente, o secretário-geral do PS manifestou “total solidariedade” com a decisão de Eduardo Pinheiro declinar o convite para se candidatar à presidência da Câmara do Porto, esperando agora que concelhia e federação deste partido encontrem “uma solução vitoriosa”.

Rui Rio considerou que vai ser “muito difícil” ao PS arranjar um candidato que faça “figura de corpo presente” porque, entendeu, “é evidente que há compromissos não frontais e não transparentes entre o PS e o atual presidente da Câmara do Porto”.

“O PS está a procurar praticamente o impossível, que é desejar a vitória do atual presidente da câmara, ao mesmo tempo que quer ter uma candidatura para disfarçar isso. Obviamente, assim é muito difícil arranjar alguém que se predisponha a ir fazer pouco mais do que figura de corpo presente”, ressalvou.