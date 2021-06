Em atualização

O advogado Jorge Mattamouros, sócio do Benfica, moveu uma ação em tribunal para pedir a impugnação dos resultados das últimas eleições internas do clube, com o objetivo de destituir Luís Filipe Vieira, reeleito em outubro de 2020 para um sexto mandato na presidência do Benfica.

De acordo com o jornal Público, que teve acesso à ação cível, Jorge Mattamouros deu entrada com a ação na qualidade de sócio do clube encarnado e não enquanto advogado, pedindo a intervenção do sistema judicial para repor “a legalidade no clube e a decência moral no exercício de poder pelos órgãos sociais”.

Mattamouros considera ainda que o dirigente não faz a separação entre “negócios pessoais” e “dinheiros do clube”.

Reagindo a esta ação, o Sport Lisboa e Benfica anunciou em comunicado que o seu autor “sofrerá todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o Benfica com a única finalidade de se promover”, naquele que considera ser “mais um atentado à dignidade da instituição”. Em seis pontos, a direção do clube acrescenta ainda que “é tempo, de uma vez por todas, para quem perdeu as eleições aceitar os resultados ditados pelos sócios e respeitar o mandato em curso”, não terminando sem “esclarecer todos os sócios do Benfica que o autor desta Ação é apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições, João Noronha Lopes”.