Um bom dérbi no jogo 1, um dos melhores dérbis dos últimos tempos no jogo 2. Uma vitória por dois golos de diferença do Sporting nos 40 minutos regulamentares, uma vitória por dois golos de diferença do Benfica nos 50 minutos do prolongamento. Ah, e tudo isto após duas igualdades na fase regular da Liga, apenas desempatadas pela final da Taça da Liga que caiu para os leões com goleada (6-2). Qualquer cenário de antevisão sobre o jogo 3 da eliminatória decisiva do Campeonato de futsal tinha um carácter grande de imprevisibilidade tendo em conta não só a qualidade das equipas mas também os momentos criados pelos primeiros dérbis. E foi também essa a melhor definição do que se passou no Pavilhão João Rocha, na noite desta quinta-feira.

O encontro teve fases diferentes, com o Benfica por cima em vários períodos, o Sporting a saber jogar com os momentos de jogos e um golo (neste caso, um autogolo involuntário de Roncaglio, que levou com a bola nas costas após um remate de Erick ao poste) a fazer a diferença que promete dar que falar pela dúvida se a bola ultrapassou ou não na totalidade a linha. No final, contou. E os leões garantiram a segunda vitória nesta fase decisiva do playoff, podendo garantir agora o título no domingo, no jogo 4, que se vai realizar na Luz (2-1).

Em atualização