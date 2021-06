Um morto e três feridos, dois em estado considerado grave, foi o resultado de um atropelamento seguido do despiste de um veículo ligeiro de passageiros, ocorrido esta quinta-feira na Estrada Nacional (EN) 2, em Bemposta, Abrantes.

Segundo fontes da proteção civil e da GNR, do atropelamento resultou a morte de um homem de 85 anos, enquanto uma mulher com 86 anos ficou gravemente ferida.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à agência Lusa que o alerta para o atropelamento rodoviário foi dado pelas 16:54, em Vale de Cortiças, na área da freguesia de Bemposta, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

O CDOS referiu que pouco depois do alerta para o atropelamento rodoviário, pelas 17:06, foi recebido outro alerta, próximo do local, também na EN2, para o despiste e capotamento de uma viatura ligeira. Fonte da GNR de Santarém referiu que o veículo envolvido no atropelamento despistou-se posteriormente.

Do despiste do veículo ligeiro de passageiros resultaram um ferido grave (uma mulher com 74 anos) e um ligeiro (um homem também com 74 anos), que foram transportados para o hospital de Abrantes, segundo a GNR.

De acordo com o CDOS de Santarém, no local do atropelamento rodoviário estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e de Vila de Rei e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Abrantes.

Ao despiste da viatura acorreram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, Constância e Ponte de Sor e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.