A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu mais de 570 mil euros de produtos contrafeitos e instaurou 17 processos-crime por contrafação, venda, circulação ou ocultação de produtos no âmbito de uma operação de fiscalização a nível nacional.

Nesta sexta-feira, em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) adianta que realizou nas últimas semanas, no âmbito do Dia Mundial Anti-Contrafação, uma operação a nível nacional, tendo cumprido ainda mandados domiciliários e não domiciliários, bem como a pesquisa de dados informáticos.

Durante a operação “foram fiscalizadas mais de duas dezenas de operadores económicos, percorrendo todo o circuito comercial, desde a produção/importação, ao armazenamento e à comercialização, à venda a retalho, à distribuição e, ainda, à venda através de canais digitais”, refere a ASAE.

No total, foram instaurados 17 processos-crime por contrafação, venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos. Foram também apreendidos cerca de 306 mil artigos diversos, designadamente vestuário, calçado, máscaras, marroquinaria, bijutaria, brinquedos, isqueiros, máquinas industriais, material informático e telemóveis, bem como uma viatura e cerca de 16 mil euros em numerário, tudo num valor total aproximado que rondou os 570 mil Euros. Durante a operação, foi também apreendida uma arma ilegal calibre 6.35, adulterada, com cinco munições no carregador.

Nos últimos dois anos, a ASAE apreendeu artigos contrafeitos diversos num valor total de cerca de 12 milhões de euros.