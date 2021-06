A administração Espacial da China tornou públicas uma imagem panorâmica e duas fotografias a cores da superfície de Marte, onde a sua sonda Tianwen-1 aterrou no último dia 22 de maio. A sonda também é conhecia pelo nome Zhurong, um tributo ao deus do fogo na antiga mitologia chinesa.

Em comunicado, a autoridade espacial chinesa indicou que “a superfície é relativamente plana, com pedras lisas, de cor clara e com tamanhos diferentes”. E, como se pode ver nas imagens agora tornadas públicas, “há um buraco no fundo com pedras mais escuras e angulares”. “A abundância e o tamanho das pedras correspondem às expectativas”, acrescenta o organismo.

Veja as imagens nesta fotogaleria.

Segundo o chinês Global Times, as imagens foram reveladas numa cerimónia promovida pela administração, em Beijing. Depois de descer a rampa, a sonda terá viajado cerca de seis metros e fotografou o horizonte do “planeta vermelho” apanhando uma parte de uma bandeira chinesa.

O país tornou-se o segundo, depois dos EUA, a conseguir enviar uma sonda deste género até à superfície de Marte.