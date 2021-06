Uma colisão entre dois veículos pesados provocou nesta sexta-feira um ferido grave na Autoestrada 4 junto ao nó de Vale de Nogueira, no sentido Lisboa-Bragança, que estava às 06h30 com a circulação condicionada, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança adiantou à Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 03h13, ocorreu entre os quilómetros 183,3 e 187,45 junto ao nó de Vale de Nogueira, freguesia de Salsas, no distrito de Bragança.

“O acidente fez um ferido grave. O trânsito está condicionado, fazendo-se apenas por uma via”, disse a mesma fonte, adiantando que no local estavam às 06h30 a decorrer trabalhos de limpeza dos destroços das viaturas. No local estavam 20 operacionais, com o apoio de 12 veículos.