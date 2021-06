A Comissão Europeia irá aprovar os planos de recuperação e resiliência (PRR) de Portugal e Espanha na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, avançou esta sexta-feira a agência Bloomberg. E a página de Twitter oficial de Bruxelas confirma que a presidente Ursula Von der Leyen vai visitar os dois países nesse mesmo dia, presumivelmente as capitais.

