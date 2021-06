Daniela Braga, a empreendedora portuguesa por detrás da empresa de análise de dados com recurso a inteligência artificial (IA) DefinedCrowd, foi escolhida pelo executivo de Joe Biden, o Presidente dos EUA, para a “National Artificial Intelligence Research Resource Task Force”. Esta equipa, que conta com 12 pessoas, vai ajudar a Casa Branca a delinear a estratégia do país para a IA.

A presidente executiva da DefinedCrowd vai, assim, integrar um grupo que conta com especialistas em inteligência artificial de várias entidades, como a Google, a Universidade de Stanford ou o Departamento de Energia dos EUA, entre outros. Em comunicado, a Casa Branca adianta que esta equipa “escreverá o roteiro para expandir o acesso a recursos essenciais e ferramentas educacionais que estimularão a inovação em IA e a prosperidade económica em todo o país”.

Conforme estipulado pelo Congresso na ‘Lei de Iniciativa Nacional de AI de 2020’, a task-force servirá como um comité consultivo federal para ajudar a criar e implementar um projeto para o National AI Research Resource (NAIRR) – uma infraestrutura de pesquisa compartilhada que fornece investigadores em AI e estudantes em todas as disciplinas científicas com acesso a recursos computacionais, dados de alta qualidade, ferramentas educacionais e suporte ao utilizador”, explica a Casa Branca em comunicado.

Sobre estas nomeações, Sethuraman Panchanathan, diretora da National Science Foundation (NSF), disse: “Ao reunir os principais especialistas do país na academia, indústria e governo, seremos capazes de traçar um caminho empolgante e atraente, garantindo a competitividade de longo prazo dos EUA em todos os campos da ciência e engenharia e em todos os setores de nossa economia.”

Daniela Braga fundou a DefinedCrowd em 2015 após oito trabalhar na Microsoft, nos Estados Unidos. No passado, a empresária foi destacada em meios como Forbes ou revista a Wired britânica e, em Portugal, foi a primeira vencedora do prémio João Vasconcelos “Empreendedor do ano”, em 2019. Ao todo, a empresa focada em IA que lidera já recebeu 52,5 milhões de euros de investimento. Além de um escritório nos EUA, em Seattle – a sede da empresa, a DefinedCrowd tem outros três: em Tóquio, no Japão, e em Lisboa e no Porto.

A empreendedora de 43 anos tem um doutoramento em tecnologia de discurso, um mestrado em linguística aplicada, um curso de Literatura e Língua Portuguesa na Universidade. Em 2019, numa entrevista ao Observador, a líder da DefinedCrowd referia que para se ser bem sucedido em empresas que trabalhem com inteligência artificial também é importante ser bem sucedido e reconhecido na investigação desta área nas universidades.

Em abril, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, convidou a empreendedora para falar sobre o futuro económico do país, principalmente nas áreas do digital. Numa reunião por videoconferência, Daniela Braga disse ao Chefe de Estado que “a tecnologia não é vulnerável a pandemias nem crises económicas” e, por isso, tem de ser a chave para o futuro de Portugal “na próxima década”.