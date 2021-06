Antes do Turquia-Itália, disputado em Roma, e ainda antes de Glasgow, Amesterdão, Sevilha, Munique, Copenhaga, Budapeste, São Petersburgo, Bucareste, Baku e Londres. Antes de tudo, foi uma forte cerimónia de abertura do Euro 2020, que presenteou não só os “poucos” adeptos presentes em Roma, cerca de 16 mil pessoas (a Covid a isso obriga), como aqueles que assistem à competição em todo o Mundo.

Os primeiros a terem destaque são bem conhecidos do mundo do futebol, os ex-internacionais italianos Alessandro Nesta e Francesco Totti. Depois de alguns foguetes, uma banda sinfónica marchou em campo e tocou, enquanto várias pessoas traziam 24 esferas coloridas, a aludir a todos os participantes da competição.

????️ Legends in Rome! ???????? Alessandro Nesta & Francesco Totti ????#EURO2020 pic.twitter.com/U5PmpxfwW1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

O momento foi de música e movimento, acompanhado e fogo de artifício, para depois acontecer um espetáculo virtual e tecnológico, em que o campo até se “abriu” para soltar balões.

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! ????#EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Depois, numa performance de um arrepio ternurento, Andrea Bocelli interpretou “Nessun Dorma”, de Puccini, diretamente do estádio, enquanto as cores de todos os países se uniam nas esferas e depois se ergueram, levantando no ar uma bailarina. Isto durante um jogo de fogo de artífico e cor, de dentro do estádio para fora, para a eterna Roma.

Seguiu-se a parte virtual e tecnológica do evento, que teve como protagonistas o dj Martin Garrix e ainda as já lendárias “rockstars” Bono Vox e The Edge, membros dos U2. A música, essa, foi a oficial oficial do Europeu.

So excited about our Roman adventure and being part of the opening ceremony tonight… though we’re very sure we’re not the people anybody’s waiting for, our best goes to players and football fans all over Europe and the world… pic.twitter.com/B6LlnwDwmh — U2 (@U2) June 11, 2021

The Edge munido de uma guitarra preta e Garrix, junto dos teclados e sintetizadores, frente a um estádio virtual, cheio de pessoas, luzes, cores e frases a passarem nas bancadas. Por cima destes surgiu uma espécie de holograma do cantor Bono Vox, que interpretou assim a canção oficial do Euro.

O palco, em forma de coração, traz esperança de que o Europeu possa ser mais do que uma competição, um momento de união entre países.