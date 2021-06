Vítor Constâncio repetiu várias vezes esta ideia. Lamenta não ter sido informado (avisado) sobre o aumento da exposição do Banco Espírito Santo (BES) à filial angolana BESA, que se verificou ainda no tempo em que esteve à frente do Banco de Portugal. Mas, ao mesmo tempo, também afirmou que não haveria razão para ser informado pelos serviços dessa situação e admitiu não ter a certeza de que teria feito alguma coisa.

Angola. O lamento do ex-governador e o travão que o sucessor não puxou

Mas afirmação que mais marcou a sua audição na comissão parlamentar de inquérito às perdas do Novo Banco terá sido dirigida (não de forma expressa) ao governador que se seguiu. Isto porque apesar do aumento de exposição a Angola (com empréstimos da casa-mãe a suportar o crescimento do BESA) se ter verificado ainda no seu mandato — Constâncio saiu em maio de 2010 — o risco era nessa altura relativamente limitado. O BESA comprava dívida pública angolana.

Mas depois, já com Carlos Costa no cargo do governador, a exposição disparou através da concessão de crédito a empresas privadas a partir de 2011. Passou-se de 3,7 mil milhões de euros para 6,1 mil milhões em 2013.

Foi esta “explosão” na carteira de crédito a entidades privadas angolanas que deu origem ao problema do malparado logo em 2013 — com um buraco de mais 5 mil milhões de dólares que levou Salgado a pedir a garantia do Estado de Angola para cobrir o mais que certo incumprimento. Um crescimento exponencial, que segundo afirmou Constâncio ao deputado comunista Duarte Alves, deveria ter sido travado. Ainda que o ex-governador não saiba se o sucessor foi informado pelos serviços para esta situação (que era pública e publicada em relatórios e contas do BES e do BESA).

Angola acabou por ser o único “mea culpa”, ainda assim relativo, que o ex-governador deixou durante esta audição em que Vítor Constâncio recusou a tese (defendida no relatório Costa Pinto) de que a supervisão foi pouco assertiva face ao BES, nomeadamente nas medidas para travar a exposição do banco ao grupo e em ignorar a falta de informação e os sinais de que o GES não só dependia totalmente do BES, como dava prejuízos antes da crise financeira de 2008.

O “conforto” do FMI e a responsabilidade geral, mas nem sempre concreta do ex-governador

Quando acusado por João Cotrim de Figueiredo da Iniciativa Liberal de “nunca assumir responsabilidades” — com base nas respostas dadas por escrito em 2015 em que remetia para o que os serviços lhe tinham dito — Constâncio rejeitou. “Ao contrário do que disse, assumo as minhas responsabilidades gerais. Mas a perguntas concretas respondo com a verdade”. E a supervisão não estava na tutela do então governador que não tinha conhecimento de todas as decisões desta área.

De resto, e tirando um episódio mais ou menos temporário atribuído à crise de 2008, Constâncio não foi alertado para nenhum problema significativo no BES durante o seu tempo de Banco de Portugal. Repetiu várias vezes o “conforto” dado pelos auditores, agências de rating sobre a solidez do grupo — recordando qual era o contexto pré-crise financeira — e uma avaliação do Fundo Monetário Internacional de 2006 à estabilidade financeira da banca portuguesa, a qual concluiu: “A supervisão era ativa, profissional e bem organizada”.

Quanto à dívida angolana era um bom negócio para os bancos na altura, até porque Angola pagava juros altos e cumpria. Por outro lado, o Banco de Portugal não sabia que o Banco Nacional de Angola comprou dívida de curto prazo do GES quando o grupo estava sob pressão para desviar a torneira do crédito do banco para outros investidores. Esta é uma das “descobertas” do relatório Costa Pinto sobre a atuação do Banco de Portugal no BES, mas os deputados focaram o essencial das perguntas nas críticas à gestão do supervisor nos anos em que Constâncio ainda lá estava e o tema central não foi Angola, mas sim o GES.

Supervisor nada fez para limitar exposição ao GES? Banco de Portugal foi além da lei e usou persuasão moral

Vitor Constâncio foi confrontado com as ultrapassagens sucessivas pelo BES (e da holding financeira Espírito Santo Financial Group) do limite dos grandes riscos para a exposição do banco à área não financeira — e como isso mostrava que algo de podre havia no reino de Ricardo Salgado. O ex-governador refugiou-se no quadro legal que dava ao BES o direito de o fazer desde que deduzisse o excesso de exposição (empréstimos do banco ao grupo) aos fundos próprios. Só que houve um ano — 2008 — em que essa dedução automática não foi feita porque se o tivesse sido, o banco ficaria com um rácio de solvabilidade abaixo do mínimo de 8%.

Vítor Constâncio lembra que 2008 era um ano de crise, o que levou o GES (com negócios no turismo e imobiliário) a recorrer a mais fundos do BES, e desvaloriza esse incumprimento — que aliás não aconteceu porque a lei não permitia que a dedução de fundos próprios comprometa o rácio mínimo de 8%. O supervisor deu tempo ao banco e em dois meses a situação estava corrigida, sublinhou.

Para Cecília Meireles é “difícil compreender como este problema do excesso de exposição e de dependência do GES, que é do absoluto conhecimento do Banco de Portugal. nunca se resolve” e mais tarde (com Carlos Costa) alastra aos fundos de investimento geridos pelo BES e ao papel comercial do GES vendido aos clientes do BES. Quando os próprios serviços do BdP alertaram no tempo de Constâncio para a grande fragilidade e risco e contágio do banco pelo grupo. “No seu mandato nunca exigiu nada”. Foi um dos poucos momentos em que Constâncio elevou o tom. “Exigiu sim em 2009. Não pode ignorar”.

É a referência ao plano de redução da exposição do banco ao grupo que o Banco de Portugal pediu, numa carta enviada ao BES em 2009, para ser implementado até 2012 — depois do excesso de financiamento do banco ao GEs ter posto em causa os rácios de solvabilidade. Constâncio defende que o Banco de Portugal “foi além da lei” com esta iniciativa e que usou de “persuasão moral” sobre o banco que cumpriu.

Mariana Mortágua insiste que bastava ao Banco de Portugal “juntar as peças todas” para compreender que a atividade não financeira do grupo dava prejuízos ainda antes da crise de 2008, citando um documento do supervisor de maio desse ano. O BdP sabia que 75% do financiamento do Grupo Espírito Santo dependia do BES e que as empresas tinham prejuízo em 2007. E se não tinha mais informação foi porque o grupo recusou enviar as contas consolidadas. A consolidação revelaria mais cedo o buraco nas contas da Espírito Santo Internacional que só foi detetado em 2013.

Numa audição morna, e muito mais curta do que última passagem de Vítor Constâncio pelo Parlamento (na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos em 2019), o também ex-vice-governador do Banco Central Europeu revelou alguns detalhes dos últimos dias do BES no verão de 2014, em resposta a Hugo Carneiro do PSD.

Diz que o BCE até esperou “muito tempo” antes de retirar o estatuto de contraparte ao banco porque o Banco de Portugal foi argumentando que ainda havia folga de capital, apesar dos números preocupantes já indicados pela auditora do BES à data, a KPMG. Mas quando no dia 30 de julho foram anunciados os prejuízos semestrais “acabou tudo”. E apesar de existirem em teoria, outras alternativas — a assistência financeira de emergência do Banco de Portugal e a recapitalização pública ou privada — estas não se concretizaram, deixando apenas a alternativa menos má — a resolução, ainda assim melhor do que a liquidação.