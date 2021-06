“Somos o melhor povo a apoiar os nossos atletas”, explicou o artista Luís Baldini, enquanto traçava as linhas daquilo que seria um mural dedicado a Portugal e à garra dos portugueses no que toca a apoiar os nossos atletas. Foi esse o mote do desafio lançado pelo Observador e Telepizza ao artista – criar um mural que mostrasse o apoio dos portugueses aos seus atletas em competições, numa tela diferente do que está habituado: caixas da Telepizza.

Luís Baldini, mais conhecido como Frame01 no mundo do graffiti, é natural de Leiria mas residente na Margem Sul, onde se estabeleceu como artista. A paixão pelo desenho começou em muito novo, onde, inspirado pelos filmes e as bandas desenhadas dos anos 80, começou a desenhar o que via e, mais tarde, a criar os seus próprios personagens e mundos.

Trabalhou no mundo da publicidade como Art Director e foi viver fora do país, mas sempre manteve “um olho” em Portugal e na arte urbana que se começava a desenvolver cá. Quando regressou definitivamente a Portugal, rapidamente se juntou a uma “crew”, com quem começou a pintar na rua e a quem “emprestou” os seus dotes de ilustrador. Desde então, nunca mais parou de se dedicar ao graffiti.

A sua inspiração vem de todo o lado – da arquitetura, da natureza, dos filmes que vê e dos artistas que admira. Prefere fazer scouting de locais e deixar-se inspirar por eles – e não resiste a carregar as latas de tinta no carro, para o caso de encontrar o local perfeito.

Para quem sente a mesma paixão pela arte, aconselha estudo e experimentação – primeiro, começar por conhecer melhor a cultura do hip-hop, de onde o graffiti tem origem -, depois, estudar outros artistas e estilos. Depois, há que passar à ação! A prática leva à perfeição, por isso, há que desenhar e pintar muito, para explorar diferentes técnicas e encontrar um estilo próprio.

Tal como para ele, pertencer a uma crew é uma forma de aprender e beber da cultura, bem como fazer parte dela. No entanto, para quem prefere desenvolver a arte a solo, a Internet e o YouTube são bons locais de pesquisa: “Hoje em dia, temos o YouTube, não há desculpa…”, brinca, enquanto fala connosco.

Aceitou o desafio do mural por combinar duas coisas que adora: pintura e comida!

“Tem graça, porque quando o pessoal ‘tá a pintar e não quer parar, mandar vir uma pizza é um clássico para alimentar a malta e terminar o projeto”, recordou. Para este mural, escolheu-se uma tela inconvencional – um conjunto de caixas de Telepizza. O artista explicou ao Observador que a superfície porosa do cartão permite uma absorção rápida da base – que se quer não totalmente coberta, para que a textura das letras da caixa continue visível e faça parte do design final, num estilo mais grunge. “É adequado, porque a arte urbana é mesmo sobre criar algo que vive com o ambiente em que está inserido”.

O atleta em destaque no mural foi inspirado no futebol, o desporto que sente que faz mais os portugueses vibrarem, e as bolas são Pops de frango – um piscar de olho ao novo produto disponível na Telepizza a partir de 1 de junho, que formou a esfera perfeita.

Não é a primeira vez que a arte é inspirada no desporto português: em 2018, a Federação Portuguesa de Futebol lançou um projeto de arte urbana através da plataforma de intervenção artística Mistaker Maker, sob o mote “Conquista o Sonho”, já que Portugal disputava o Mundial nesse ano.

Este projeto levou a arte urbana inspirada no desporto a várias cidades portuguesas: De Lisboa a Portimão, passando pela Covilhã, Beja e Porto.

O artista João Samina, conhecido pelos seus retratos, trouxe as caras de internacionais portugueses a um prédio em Portimão. Na Covilhã, a interpretação da conquista do sonho de AkaCorleone preencheu a lateral de um prédio e deu cor à cidade que é também palco de grandes obras de arte urbana.

Na grande Lisboa, nomes como Halfstudio e Tamara Alves, deixaram a sua marca no Bairro da Liberdade e Bairro da Jamaica, respetivamente. Todos estes artistas desenharam obras de arte que se referem ao mundo do futebol e a esta devoção que é apoiar Portugal. Porque somos todos patriotas.