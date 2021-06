O Partido Socialista veio esta sexta-feira “lamentar o oportunismo e o cinismo político das oposições e, muito em particular, do Partido Social Democrata (PSD)” na forma como Rui Rio reagiu ao caso do polémico envio dos dados sobre ativistas anti-Putin à embaixada russa, por parte da câmara municipal de Lisboa liderada por Fernando Medina – “em política não pode valer tudo“. O problema deveu-se a uma “lei desatualizada” que vai ser alterada pelo Governo e, para o PS, o PSD “rompeu um princípio fundamental” que é não usar matérias sensíveis da política externa para fazer combate político interno.

As declarações surgiram numa conferência em que José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, começou por dizer que era “claro o apego do dr. Fernando Medina à democracia e às liberdades e direitos fundamentais” e sublinhou que Medina “assumiu, também, a sua responsabilidade pedindo desculpas aos manifestantes e exigindo à embaixada (russa) que apagasse os dados pessoais”.

Para o PS, “o sucedido resulta de uma lei de 1974 totalmente desatualizada, por isso o Governo está a trabalhar num projeto-lei para atualizar esta legislação relativa ao direito de manifestação”. Ainda assim, apesar desse facto, o que aconteceu é “lamentável e não se pode repetir”, sendo nesse contexto que se abriu um inquérito, para se analisar o enquadramento legal existente e as responsabilidades, indicou José Luís Carneiro.

A principal mensagem que o responsável quis passar, porém, foi que PS “lamenta o oportunismo e o cinismo político das oposições e, muito em particular, do Partido Social Democrata (PSD)”.

Oportunismo porque já foram dadas as explicações que têm que ver com um procedimento que é adotado pela Câmara Municipal de Lisboa desde que os governos civis foram extintos, de identificação das pessoas e comunicação às autoridades competentes. E cinismo porque, por um lado, o líder do maior partido da oposição vem criticar o sucedido e lamentar os efeitos nocivos para a imagem e reputação do país mas, ao mesmo tempo, os deputados do PSD, integrados no Partido Popular Europeu, pretendem levar este assunto ao Parlamento Europeu.”

Para José Luís Carneiro, a “atitude cínica” por parte de Rui Rio “rompe com um princípio fundamental na política externa” portuguesa, que é o de “não se utilizarem matérias sensíveis, de cariz diplomático e consultar para efeitos de política interna”. “Em política, não pode valer tudo”, atirou.