“Que isto seja uma lição para todos os pervertidos misóginos no desporto e para os seus lambe-botas — Já não podem continuar a explorar mulheres jovens e raparigas, fazê-las sentir vergonha do seu corpo ou temer pela sua saúde e depois esperar que elas vos representem para que possam ganhar o vosso bónus anual. Acabou o tempo.”

Foi desta forma e através de publicações nas suas redes sociais que Maddie Groves, nadadora olímpica australiana de 26 anos, duas vezes medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, anunciou esta quinta-feira que não vai participar nas provas para integrar a delegação enviada pelo país a Tóquio.

Let this be a lesson to all misogynistic perverts in sport and their boot lickers – You can no longer exploit young women and girls, body shame or medically gaslight them and then expect them to represent you so you can earn your annual bonus. Time’s UP https://t.co/XMQCRPjNzK

