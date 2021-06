O desaparecimento de Neno aos 59 anos, vítima de doença súbita, causou grande transtorno no mundo do futebol ao início da madrugada desta sexta-feira, com o V. Guimarães, clube onde passou como jogador por duas ocasiões e a quem ficou ligado com variadas funções ao longo dos anos, a ser o primeiro conjunto a reagir à notícia através de um longo comunicado onde recordou não só o antigo guarda-redes mas sobretudo a pessoa.

“É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos. Antigo guarda-redes, o internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988. Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional”, começou por destacar.

“Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro. A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências. Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros. O Vitória prestará no momento próprio mais informações sobre as cerimónias fúnebres”, acrescentou.

É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória SC informa sobre o falecimento de Neno. A sua morte representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências. pic.twitter.com/afzCtiKoDG — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) June 10, 2021

“O Benfica expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso antigo guarda-redes Neno, que tinha 59 anos. Os nossos pensamentos vão, nesta altura de saudade e vazio, para a sua família. Para sempre ficarão na memória de todos os benfiquistas as grandes exibições que Neno protagonizou com a camisola do Benfica. Para sempre ficará também o talento de um dos guarda-redes mais marcantes do futebol português. De águia ao peito de 1985 a 1987 e também de 1990 a 1995, o antigo guardião sagrou-se campeão nacional três vezes (1986/87, 1990/91 e 1993/94). Envergando o Manto Sagrado, venceu ainda três Taças de Portugal (1985/86, 1986/87 e 1992/93) e fez parte do elenco que conquistou a Supertaça em 1985. A todos os seus familiares e amigos, o Benfica endereça, neste momento de grande consternação, as mais sentidas condolências por parte de toda a Família Benfiquista. A memória de Neno estará sempre entre nós”, destacaram os encarnados.

O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do nosso antigo guarda-redes Neno.https://t.co/rTnAf7NEjO — SL Benfica (@SLBenfica) June 11, 2021

“Hoje deixou-nos a melhor pessoa que conheci no mundo do futebol. E conheci muita gente boa neste mundo, mas nenhum como o meu querido e grande amigo Neno. Todos aqueles que tivemos o privilégio de conhecer-te vamos ter muitas saudades tuas Neninho. Descansa em paz maninho”, recordou Paulo Futre. “Descansa em paz amigo Neno! Sem palavras”, escreveu Nuno Gomes.

Hoje nos deixou a melhor pessoa que conheci no mundo do futebol. E conheci muita gente boa neste mundo, mas nenhum como o meu querido e grande amigo Neno. Todos aqueles que tivemos o previlegio de conhecer-te vamos ter muitas saudades tuas Neninho. Descansa em paz maninho. pic.twitter.com/dWYAigwMOH — Paulo Futre (@PauloFutre) June 11, 2021

Descansa em paz amigo Neno! Sem palavras.???? https://t.co/HnRv5Y7t1V — Nuno Gomes (@21nunogomes) June 11, 2021

Outros clubes nacionais, como o Boavista, foram deixando as suas mensagens de condolências através das redes sociais ao longo da madrugada. E até do estrangeiro chegaram mensagens, como a do Wolverhampton.

ℹ️ O Boavista FC lamenta profundamente o falecimento de Neno, antigo guarda-redes da Seleção Nacional e atual dirigente do Vitória Sport Clube. Até sempre, Neno! ???? https://t.co/ZtLjAu50Hf pic.twitter.com/urfAdtFEn7 — Boavista FC (@boavistaoficial) June 11, 2021