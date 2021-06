“Não sei o que se passou mas aquilo para mim não é pontuação. Foi bem claro que eu não caí. Infelizmente, o árbitro quis decidir o combate assim, pela sua livre vontade. Saio daqui com a maior frustração porque trabalhei bastante para esta competição. O objetivo era ganhar e tenho tudo para ganhar esta competição. Tenho um grande sonho e sinto que pequenos erros custam muito caro. Sou campeão do mundo e vou continuar a sê-lo. Infelizmente, o árbitro lixou-me o dia, que não correu da melhor forma possível, mas errei como todos os seres humanos. Só vivo de glória, não vivo de quintos e sétimos lugares. Para mim, não me faz efeitos secundários nenhuns. Isso não é a minha pessoa, não é para isso que eu treino. Hoje, não consegui viver a glória, estou desiludido comigo mesmo, mas agora vou trabalhar para os próximos grandes objetivos”. Jorge Fonseca, 18 de abril de 2021.

O judoca português tinha conseguido a maior conquista da carreira em 2019 e logo na terra do judo, Tóquio, ao sagrar-se pela primeira campeão mundial. Depois, no ano passado, foi vice-campeão europeu. E tinha uma meta muito clara no Campeonato da Europa em Lisboa, há dois meses: ganhar também a medalha no seu país, uma espécie de rampa de lançamento para atacar o sonho olímpico no verão, no Japão. Não conseguiu. Mas nem por isso foi abaixo, desistiu ou virou a cara ao que se seguia. E foi isso que demonstrou esta manhã em Budapeste.

Com combates ainda mais dominadores, que permitiram ir superando fases até à meia-final, Jorge Fonseca teve uma exibição imaculada até encontrar Michael Korrel, holandês que é um dos judocas com mais histórico com o português e que foi também vergado por ippon pelo atleta nacional. Seguia-se na final o sérvio sérvio Aleksandar Kukolj, judoca com menor ranking mas que foi a surpresa do dia, para o triunfo decisivo na competição.