A Volkswagen não é conhecida por introduzir grandes modificações na sua Transporter, cada vez que muda de geração (e já vai na sétima). A T5, lançada em 2009, pouco foi mexida com o lançamento da T6, em 2016, pelo que imagine-se a surpresa quando a T7, agora revelada, alterou radicalmente as características do veículo, que vai ter versões comerciais de carga em paralelo com as destinadas ao transporte de passageiros, variante esta denominada Multivan.

Apostada em aproveitar a crescente aceitação deste tipo de veículos, tanto para famílias mais numerosas como para empresas, com destaque para a indústria hoteleira, a Volkswagen optimizou a nova Multivan T7 para este tipo de serviço. Dotou-a com uma carroçaria mais moderna e aerodinâmica, a retomar algumas soluções já vistas nos modelos 100% eléctricos, como a frente afilada graças a uma grelha mais fina e de faróis mais esguios, com a carroçaria a duas cores para lhe conferir um aspecto mais refinado, uma necessidade quando tem de enfrentar pesos-pesados da categoria, como a concorrente da Mercedes.

O interior da Multivan é o mais refinado da história do furgão da Volkswagen, aqui na versão de passageiros 7 fotos

O habitáculo, ainda que apenas seja conhecida a versão de passageiros, adopta um novo tablier, com o ecrã central integrado e em posição elevada, para facilitar a leitura sem desviar excessivamente a atenção da estrada. Nas fotos aparece apenas a versão de sete lugares, incluindo o condutor e uma estrutura central de onde saem duas mesas para servir quem ocupa a segunda fila de bancos.

Mas a grande novidade na nova Multivan é a sua mecânica híbrida plug-in, com a Volkswagen a recorrer à mesma solução que já utiliza nos Passat, Tiguan e Golf. O motor principal é o quatro cilindros sobrealimentado com 1,4 litros, que funciona de acordo com o ciclo Miller para maior eficiência, debitando 150 cv. A esta unidade a combustão a Multivan associa um motor eléctrico com 109 cv e uma caixa DSG de sete velocidades, garantindo um total de 218 cv. A bateria que alimenta o motor eléctrico tem 13 kWh de capacidade total, provavelmente 11,8 kWh útil, que garante a possibilidade de percorrer 63 km em modo eléctrico a um modelo mais pequeno e leve como o Golf PHEV, pelo que deverá assegurar à Multivan cerca de 45 km sem recorrer ao motor de combustão, desde que a bateria esteja recarregada.

A Multivan está disponível noutros mercados com os motores 1.5 TSI e 2.0 TSI, além do 2.0 TDI de 150 cv. Resta saber que motorizações a marca vai introduzir em Portugal, além da anunciada Multivan PHEV, bem como quando chegará a versão mista e comercial.