25 anos de Macarena. O que é feito do grupo que até uma primeira-dama pôs a dançar?

A dança que dá para todos e a versão com Michael Jackson que nunca aconteceu

Parte do sucesso de “Macarena” foi, sem dúvida, o vídeo criado pelo francês Vincent Calvet, que junta o duo Los Del Río e 10 mulheres que dançam sobre um fundo branco. Uma delas é Mia Frey, o nome responsável pela coreografia que, independentemente dos erros ocasionais que a memória prega, continua a ser uma das mais facilmente reconhecidas. Ao francês Le Parisien, Frey contou em 2012 como a dança que criou aproximava as pessoas e como tudo aconteceu: “Dou aulas de dança, sabia o que as pessoas gostavam. Durante uma semana, experimentei a coreografia com os meus jovens alunos, simplificando-a até que funcionasse perfeitamente. Usando apenas a parte superior do corpo, permiti que todos dançassem a Macarena: dos idosos às raparigas em minissaias numa discoteca.” O facto de as pessoas se enganarem a dançar, muitas vezes saltando na direção errada no final da sequência, faz parte do charme. “Não faz mal se fizermos a dança na ordem errada”, garantiu.

A dança e o som de “Macarena” tornaram-se de tal forma populares que Bill Clinton usou-a como música de campanha em 1996. Na Convenção Nacional do Partido Democrata dos Estados Unidos desse ano, quando Clinton estava a ser nomeado para o segundo mandato, o tema do grupo Los del Río originou um momento insólito quando muitas das pessoas a assistir dançaram ao som de “Macarena” durante quatro minutos, incluindo a então primeira-dama, Hillary. Até o vice-presidente Al Gore fez uma referência à canção no seu discurso por ocasião do mesmo evento, fazendo ainda a sua própria versão da coreografia (que consistiu basicamente em ficar parado).

A popularidade da música foi tal que, asseguram Los del Río, até Michael Jackson quis gravar uma versão de “Macarena”, algo que nunca chegou a acontecer (o cantor morreu em junho de 2009). “A experiência com Michael Jackson foi muito simpática. Encontrávamo-nos com o seu advogado em Miami e ele dizia ‘O Miguel está louco por gravar uma versão com vocês’. Não dizia Michael, dizia Miguel”, lembra Rafael. Tanto um como outro repetem a mesma ideia: o artista norte-americano usava a “Macarena” nos seus espetáculos para animar o público antes de entrar em palco. Nada aconteceu com Jackson, mas sim com o rapper Tyga, que gravou uma versão da música em 2019, cujo vídeo já acumulou quase 150 milhões de visualizações. “Foi obra de Michael Jackson. Mandou um amigo seu de Los Angeles para deixar a Macarena ainda mais forte”, exclamam. Segundo a Sociedade Espanhola de Autores e Editores (SGAE), existem quase 5 mil versões da música.

Questionados sobre se anteveem a criação de um novo hit num futuro próximo, Antonio Romero conta que escreveu a “Macarena”, como tantas outras canções, incluindo a também conhecida “Sevilla Tiene Un Color Especial”, para que o mundo pudesse desfrutar dela. “Escrevemos para o mundo. Para distribuir alegria, para que haja uma vida melhor através da música.” O duo continua a trabalhar, então agora que ambos já foram vacinados e já não estão confinados em casa. Antonio reitera a importância da vacinação, sobretudo depois de ter sido “atacado” pelo vírus da pandemia. “Tive muita sorte em não ser hospitalizado, mas passei muito mal, 14 ou 15 dias muito apertado. Mas felizmente encontro-me bem e louco para escrever e que me venha a inspiração!” Só faltou terminar a entrevista com um “Hey, Macarena / ¡aaaÁÁÁH!”.