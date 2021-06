“Somos uma equipa com muita qualidade, atuais campeões da Europa e vencedores da primeira edição da Liga das Nações. Ninguém pode esquecer isso. Temos de estar ao nosso melhor nível em cada jogo. O Euro 2016 foi a conquista mais importante na carreira mas estou neste Euro 2020 como se fosse o primeiro. Sinto-me tão ou mais motivado do que em 2004, no meu primeiro Campeonato da Europa. Somos os campeões em título e fazemos novamente parte do lote de candidatos à conquista do troféu”, comentou Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção, em entrevista à revista 360 da Federação Portuguesa de Futebol no dia da partida para Budapeste.

Apesar de não ter conseguido a melhor temporada no plano coletivo, com um quarto lugar pela Juventus e a eliminação nos oitavos da Liga dos Campeões frente ao FC Porto, o avançado conquistou a Taça de Itália e a Supertaça, tornando-se também pela primeira vez o melhor marcador da Serie A com 29 dos 36 golos que apontou nas várias competições pelos bianconeri. Agora iguala o recorde da quinta participação em fases finais do Campeonato da Europa. E entre registos obtidos e ao alcance, são dez as marcas do capitão nacional.

O jornal As fez um resumo de todos os dados do português em fases finais, a começar pelos dados onde o número 7 da Seleção já lidera: Ronaldo já é o jogador com mais encontros disputados na fase final da competição (21, entre as edições de 2004, 2008, 2012 e 2016, onde chegou por duas vezes à final e por uma às meias), o jogador com mais minutos disputados (1.793), o jogador com mais partidas a marcar pelo menos uma vez (sete) e mais torneios a conseguir marcar pelo menos um golo (algo que aconteceu sempre que participou).

O que se pode seguir agora? Ainda mais recordes, uns que aparecem como uma possibilidade já no primeiro jogo de Portugal frente à Hungria, outros que são possíveis caso a Seleção chegue de novo à final do Europeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR