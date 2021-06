Em reconhecimento de especiais contribuições prestadas ao país, a rainha de Inglaterra, Isabel II, vai condecorar António Horta Osório com o título Knight Bachelor. Elton John e Ringo Starr receberam, no passado. esta mesma distinção.

As justificações para o banqueiro português estar entre os mais de mil nomes que serão condecorados pela monarca em 2021 são “os serviços prestados no setor financeiro (como presidente executivo do Lloyds Banking Group)” e “os serviços de voluntariado na aéreas da saúde mental e da cultura”, segundo se lê no site do Governo britânico.

“Estou muito honrado por receber um prémio com tamanho prestígio”, reagiu o banqueiro, citado pelo jornal Eco. “Passei mais de metade da minha vida profissional no Reino Unido e foi um privilégio ter liderado o Lloyds Banking Group durante uma década.”

Horta Osório diz ainda que a condecoração é um reconhecimento a nível pessoal, mas que reflete o esforço de muitos milhares de trabalhadores do Lloyds, que trabalharam para conseguir devolver o dinheiro injetado no banco. O português assumiu a presidência do grupo quando a instituição bancária estava intervencionada pelo Estado britânico, tendo conseguido devolvê-la aos lucros.

“Embora seja um reconhecimento a título pessoal, gostaria de pensar que reflete os esforços de muitos milhares de colegas do Lloyds Banking Group, que foram incondicionais no seu serviço aos clientes e aos contribuintes britânicos durante a minha passagem por lá”, acrescentou o banqueiro.

O atual presidente não executivo do conselho de administração do banco Credit Suisse, deixou o Santander em 2011, numa altura em que já tinha uma carreira longa na banca, para assumir os comandos do maior banco de retalho do Reino Unido. Na altura, o Estado era o maior acionista individual com 43% do capital. Em 2017, pela mão do português, o Lloyds voltou a ser um banco privado. No final, o Estado não só recuperou o dinheiro injetado, como recebeu mais 900 milhões de libras.