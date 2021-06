Um “plano premeditado” que tinha como objetivo “provocar uma dor desumana à sua ex-companheira“: é assim que o juiz que investiga em Espanha a morte de Olivia (de seis anos e cujo corpo já foi encontrado) e o provável homicídio de Anna (com pouco mais de um ano) vê as ações do pai, Tomás Gimeno, acusado de assassinar as duas filhas para se vingar da mãe das crianças e sua antiga companheira, Beatriz Zimmerman.

O relatório do juiz, cujo conteúdo foi avançado este sábado pelo jornal ABC, dá mais alguns detalhes sobre os crimes que abalaram Espanha. Uma das informações novas relativas ao caso que o auto avança é que o pai de Anna e Olivia, Tomás Gimeno, terá conduzido até à casa dos seus pais (avós das meninas) já depois dos homicídios das crianças, para lhes deixar o seu cão, dois cartões de crédito e as suas chaves.

No porta-bagagens do carro transportaria já nessa altura, acreditam as autoridades, os corpos das filhas.

Cadáveres no mar “onde [Tomás] pensava que nunca seriam encontradas”

De acordo com o auto da investigação, que o ABC cita, as intenções do pai passariam por provocar na antiga companheira a maior incerteza possível quanto ao paradeiro e destino das filhas. Terá sido por isso, na visão do juiz, que Tomás Gimeno optou por “ocultar” os corpos das filhas em alto mar e em “lugares afastados da costa e com profundidade, onde pensava que nunca seriam encontradas”. O objetivo seria que a incerteza fosse um fator que exponenciasse a “angústia” da mãe das crianças.

Um primeiro relatório preliminar da autópsia feita ao corpo de Olívia, criança de seis anos cujo cadáver foi encontrado esta quinta-feira, indica já que terá morrido de um edema pulmonar agudo e que as suas lesões são coerentes com a tese de homicídio.

Falta ainda conhecer o resultado de exames que permitam perceber se a criança terá sido sedada, como poderá ter acontecido também com a irmã Olivia, cujo corpo ainda não foi encontrado mas que as autoridades acreditam também estar morta.

A tese das autoridades é que Tomás Gimeno terá matado as suas filhas na sua casa, em Igueste de Candelaria, na ilha de Tenerife. Terá depois envolvido os corpos em toalhas, colocado os cadáveres em sacos do lixo e depois em sacos de desporto e procurado escondê-los de seguida. As autoridades suspeitam ainda que Gimeno ter-se-á suicidado depois dos crimes.

O suspeito partiu com as duas filhas no dia 27 de abril, tendo pouco depois enviado uma mensagem à sua ex-companheira (e mãe das crianças) dizendo: “Vou para um lugar longe e nunca mais vais ver as meninas na tua vida”. Acrescentava que seria ele agora que “ia tomar conta delas”. Naquele dia em que lhe cabia a responsabilidade de ficar com Anna e Olivia, decidiu fugir com elas rumo a alto mar.

Esta quinta-feira, 10 de junho, o navio oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’ encontrou duas sacolas de lona na âncora do barco de Tomás Gimeno, ao largo do mar de Tenerife. Numa estava o corpo de Olivia, a mil metros de profundidade; a segunda estava vazia, mas as buscas prosseguem para encontrar o corpo de Anna.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reagiu à notícia no Twitter. “Não posso imaginar a dor da mãe das pequenas Olivia e Anna, desaparecidas em Tenerife, perante a terrível notícia que acabamos de conhecer. O meu abraço, o meu carinho e de toda a minha família, que hoje se solidariza com Beatriz e os seus entes queridos”, escreveu.