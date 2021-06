A melhor maneira de descrever o que se passou durante longos minutos no Parken Stadium é escrever a puxar pelos sons e tentar com isso traçar a realidade que ninguém queria ver em palavras: aquele que estava a ser o encontro com maior emoção vinda das bancadas, com mais apoio de milhares de pessoas dos dois países juntas nos mesmos setores, ficou em silêncio. Em completo silêncio. Com umas palmas pelo meio, de novo em silêncio.

A menos de cinco minutos do intervalo, num lance no meio-campo ofensivo da Dinamarca descaído sobre o lado esquerdo do ataque, Christian Eriksen ia receber a bola. Mais uma, ou não passasse todo o jogo dos nórdicos por ele. Caiu. Do nada, caiu. E pior ainda, caiu sem que a realização do encontro percebesse que deveria entrar em vigor o protocolo para este tipo de situações. Essa parte resolveu-se, ficou o drama da incerteza.

Durante largos minutos, Eriksen foi reanimado pela equipa médica, sempre escudado pelos companheiros, e até o treinador se acercou para perceber melhor o que se passava enquanto o árbitro falava com elementos das duas delegações. Todos os companheiros menos um, Kasper Schmeichel, que foi confortar a mulher do jogador, que estava no campo e desceu ao relvado em lágrimas percebendo a gravidade de tudo o que se passava.

Eriksen foi transportado de maca para fora do estádio, sempre com os companheiros de equipa da Dinamarca a rodeá-lo, perante os aplausos de todos os presentes. A equipa da Finlândia e a própria equipa de arbitragem inglesa liderada por Anthony Taylor já tinham recolhido ao balneário, depois da confirmação por parte da UEFA que o encontro tinha sido suspenso. Ficou o vazio, a ansiedade, o desespero. Lágrimas, muitas lágrimas, dos jogadores aos adeptos. Todos estavam ali reunidos para uma festa que se tornou num momento dramático.

“O Christian foi levado para o hospital. Daremos mais informações às 18h45”, informou o speaker do estádio aos adeptos às 18h25. Algumas publicações estrangeiras acompanham a informação que já estava a circular nas redes sociais de que o médio saiu já consciente do Parken Stadium, como é possível ver numa das imagens que está a correr em que Eriksen está ventilado mas de olhos abertos e cabeça ligeiramente levantada.