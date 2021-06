Minuto 43 do Dinamarca-Finlândia, em Copenhaga, quando o craque dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado quando caminhava para receber a bola de um colega.

Rapidamente os jogadores se aproximaram do jogador e perceberam a gravidade da situação, permitindo desde logo o bom trabalho das equipas médicas. Para a memória fica a roda que toda a equipa da Dinamarca fez à volta do jogador, para proteger todos os intervenientes.

Como seria de esperar, são várias as reações no mundo do futebol, de jogadores a treinadores, passando por jornalistas e outras figuras.

Um dos que reagiu foi o capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, que esperar encontrar o dinamarquês “em breve” no terreno de jogo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os nossos pensamentos e orações estão com Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol está unido à espera de boas notícias. Estou a contar encontrar-te de volta e em breve no campo, Chris! Mantém-te forte”, escreveu o português no Instagram.

Clubes como o Manchester City, Barcelona, e ainda clubes por onde o jogador passou, como Ajax e Tottenham, também reagiram à situação.

Our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family ???????? — Manchester City (@ManCity) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen ???? — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian ♥️ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. ???????? ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

O Inter é o atual clube do craque dinamarquês, que se sagrou esta época campeão italiano.