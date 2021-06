Segundo dia em Budapeste, segundo jogador a representar a Seleção Nacional na sala de imprensa improvisada no pavilhão do complexo desportivo do Vasas SC. Desta feita, e depois de Danilo Pereira, o eleito foi Gonçalo Guedes, o avançado de 24 anos que esteve recentemente infetado com Covid-19 e que, por isso mesmo, falhou o início da concentração portuguesa ainda na Cidade do Futebol e o jogo particular contra Espanha.

Visivelmente bem disposto, Guedes afastou a ideia de estar ainda a recuperar fisicamente dos dias que passou em casa depois de testar positivo. “Acho que estou em perfeita forma. Não parei, apesar de ter estado dez dias em casa. Estive todos os dias a treinar, com os planos que me enviaram. Sinto-me bem, confiante, e espero ajudar a equipa ao máximo”, garantiu o jogador do Valencia, acrescentando ainda que se limitou a “trabalhar” durante o período de isolamento. “Não tive dúvidas, a única coisa que fiz foi trabalhar. Não tive sintomas por isso não senti grande diferença no meu corpo. Senti-me normal, fiz exercício para manter a forma e chegar nas melhores condições. Para mim foi um pouco indiferente, sinceramente, apesar de saber que a Covid-19 não é boa para ninguém”, atirou, recuperando ainda a ideia de que “nunca tinha ficado tão contente com um teste negativo”, algo que já tinha dito. “Consegui integrar o grupo e pude treinar. Ficar em casa mais uns dias não era nada bom”, terminou.

Para além de garantir que existem “seleções que são candidatas” mas que os jogos têm de ser preparados “da mesma maneira”, Gonçalo Guedes ainda atestou a competitividade no plantel: que, só no capítulo dos avançados e para além do jogador do Valencia, conta também com Pedro Gonçalves, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Rafa. “Não é fácil. O mister é que decide e só tenho de estar preparado para qual decisão. Não sei se sou um jóquer. Não sei. Estou preparado para ajudar, seja um minuto, 30 minutos ou 90 minutos. É isso que vou fazer para ajudar a equipa”, explicou, comentando depois o Grupo F em que Portugal está inserido, com Hungria e Alemanha a jogarem em casa e França enquanto campeã mundial.

“Não digo que seja o pior grupo. É um grupo difícil mas foi o sorteio. Temos de aceitá-lo e saber as dificuldades. Já analisámos a Hungria, sabemos os pontos fracos e fortes e queremos explorar os fracos. Sabemos que é uma equipa difícil, que não dá um lance por perdido e que tem força nas bolas aéreas”, disse Guedes. O avançado do Valencia regressou à Seleção no Euro 2020, depois de não ter estado nos eleitos para o triplo compromisso de apuramento para o Mundial 2022, mas relativizou o facto de ter voltado à equipa e indicou que “todos os que foram chamados têm o voto de confiança do selecionador”. “Estar nos 26 é muito bom e é sinal de que o trabalho que fizemos valeu a pena. É uma prova onde todos querem estar, desde pequenos”, acrescentou, puxando novamente o assunto mais para o panorama coletivo do que individual, algo que Danilo Pereira sublinhou esta sexta-feira e que acontece de forma muito frequente desde que Fernando Santos chegou ao comando da Seleção.

Gonçalo Guedes indicou ainda que a época mais atribulada no Valencia “não pesa nada” no Euro 2020 e que está “focado na Seleção”. Poucos minutos depois da conferência de imprensa do avançado, Portugal arrancou o segundo treino em Budapeste no bem cuidado relvado do Vasas SC: Anthony Lopes já esteve em campo, depois de ter falhado a sessão desta sexta-feira, mas trabalhou à margem do grupo com o fisioterapeuta e não estará ainda a 100%, apesar de já ter feito corrida e ter tido algum contacto com bola. Rui Patrício e Rui Silva voltaram a realizar trabalho específico numa primeira fase do treino mas integraram os exercícios com bola dos restantes jogadores pouco depois, com a Seleção dividida em dois nas duas metades do relvado.

