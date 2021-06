Ninguém gosta, mas acontece e é uma realidade a que nem a pandemia pôs cobro. No Reino Unido, por exemplo, mesmo com o confinamento, os ladrões não se furtaram de sair à rua em 2020, ano em que se registou uma média de 205 assaltos a carros por dia, o que corresponde a um aumento de 33%, de acordo com o This is Money.

Consciente de que um em cada três veículos nas cidades fica estacionado na rua, durante a noite – dados igualmente referentes ao Reino Unido e pouco recentes (2008), mas que não devem desviar-se muito da realidade -, a Ford tratou de arranjar forma de tranquilizar os seus clientes, passando a informá-los em primeira mão se o carro que lhes pertence estiver a ser assaltado.

O alerta chega pelo telemóvel e estava até agora apenas disponível para os veículos comerciais da marca da oval azul. O sistema de segurança em causa denomina-se SecuriAlert e recorre a um modem instalado a bordo, o chamado FordPass Connect, para enviar uma notificação push para o smartphone do proprietário caso seja detectada, por meio dos sensores do veículo, “qualquer actividade que envolva o automóvel”. Inclusivamente uma tentativa de acesso com chave pois, uma vez activado o SecuriAlert através da app FordPass, assume-se que qualquer entrada que não seja forçada é precedida da desactivação do alerta. Esta regra de funcionamento da solução destina-se a facilitar a identificação de tentativas de acesso ao automóvel com chaves clonadas ou roubadas, condição em que próprio alarme do veículo não dispara e, como tal, o ladrão não é dissuadido.

Activar e desactivar o SecuriAlert é algo que se pode fazer a qualquer altura e remotamente, já que a função está disponível na app. É também na aplicação FordPass que o proprietário pode consultar o tempo e o motivo que levou qualquer alarme a ser gerado, bem como a última localização conhecida do veículo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta nova funcionalidade não substitui o alarme convencional, mas pode complementá-lo. Isto porque, aponta a Ford citando um inquérito do Ministério dos Transportes do Reino Unido, “nas cidades, onde os veículos ficam estacionados na rua durante a noite, muitas vezes, os proprietários ignoram o alarme, porque não se apercebem que é o do seu veículo ou, simplesmente, porque não o ouvem”.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o fabricante norte-americano aponta baterias aos assaltos de modelos com o emblema da oval. Uma das medidas que visou reforçar a segurança neste ponto, para impedir a clonagem de chaves, passou pela introdução de um sleeping mode nas chaves com sistema keyless, com isso impedindo a amplificação do sinal.