Cerca de meia-hora depois de Christian Eriksen cair inanimado em Copenhaga, no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia a contar para o Grupo B do Euro 2020, a Federação Portuguesa de Futebol reagiu ao episódio que deixou preocupado e consternado o mundo do futebol. O organismo português, que emitiu uma nota no site oficial, acabou por ser das primeiras Federações a assinalar o sucedido.

“Gostaríamos em nome da FPF e da Seleção Nacional de expressar a nossa mais profunda solidariedade ao jogador Christian Eriksen pelos acontecimentos a que todos pudemos assistir com enorme choque e estupefação durante o encontro realizado, hoje, entre a Dinamarca e a Finlândia. Estendemos a palavra de conforto possível, nesta hora tão difícil, a toda a família do jogador, à equipa nacional e à federação dinamarquesas, desejando ardentemente que o jogador possa recuperar, o mais depressa possível e plenamente, de um infortúnio tão grave como injusto. Força, Eriksen! Todos os jogadores da Seleção Nacional, equipa técnica e comitiva presente em Budapeste”, podia ler-se.

Pouco depois e a título individual, também Cristiano Ronaldo — que é adversário de Eriksen na Serie A, já que o dinamarquês atua pelo Inter Milão e o português pela Juventus — desejou rápidas melhoras ao jogador. “Os nossos pensamentos e orações estão com o Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol une-se com esperança por boas notícias. Estou a contar que vou encontrar-te de regresso ao relvado em breve, Chris! Mantém-te forte!”, escreveu o capitão da Seleção Nacional no Instagram.

Christian Eriksen caiu inanimado no final da primeira parte do jogo deste sábado entre a Dinamarca e a Finlândia, em Copenhaga, e chegou a receber manobras de reanimação no relvado. O jogador saiu do estádio de maca e ventilado e foi transportado para o hospital de ambulância, com o jogo a ser suspenso. Minutos depois, a UEFA acabou por confirmar que a partida seria reatada por decisão dos jogadores, enquanto que a Federação dinamarquesa adiantou que Eriksen está estável e consciente.