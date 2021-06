O corpo do jovem, de 15 anos, que estava desaparecido desde a passada terça-feira enquanto nadava na zona do cais de Alhandra, já foi encontrado, revela a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi recebido às 10h30, quando um pescador se encontrava nas “imediações das instalações da CIMPOR”, diz o comunicado das autoridades.

O corpo foi recolhido pelos Bombeiros Voluntários de Alhandra, juntamente com elementos da Polícia Marítima, que “recolheram o corpo da água” — onde depois foi identificado como o jovem desaparecido. “O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima”, lê-se na nota.

As buscas pelo corpo foram retomadas na quarta-feira entre as 9h00 e as 09h30. Fonte da Polícia Marítima explicou que o jovem estava acompanhado por um colega.