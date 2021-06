Não era suposto ser assim.

Não era suposto chegarmos a uma hora e meia, naquela altura em que as equipas chegam ao estádio e saem do autocarro com aquelas manias típicas de um momento solene de concentração, sem se saber ao certo se haveria mesmo jogo naquela noite com uma temperatura agradável na bonita cidade de São Petersburgo.

Não era suposto Romelu Lukaku, a grande figura da Bélgica com papel ainda mais reforçado perante as baixas na equipa por lesão ou má condição física, não saber o que se passava com um companheiro de equipa.

Não era suposto mas aconteceu. Felizmente, no meio de toda esta incerteza e de um coração pesado que não era da Dinamarca, da Finlândia ou de qualquer seleção, aconteceu o que era suposto em relação ao Bélgica-Rússia: nada. E nada porque a situação de Christian Eriksen, que caiu inanimado quase no final da primeira parte do encontro em Copenhaga, ficou estabilizada ao ponto de ser o próprio médio a fazer uma chamada por FaceTime para os companheiros pedindo para que continuassem a jogar porque estava tudo bem, como aconteceu.

A bola rolou mesmo, com as emoções mais calmas perante um susto que tocou a todos. E, na Rússia, aconteceu durante 90 minutos o que era suposto: a Bélgica foi melhor, sempre melhor, muito melhor. A única coisa que não era suposto dentro do suposto era haver um golo irregular mesmo com VAR. Mas aconteceu, logo no início.

Em tudo o resto, era suposto ser assim. E com Lukaku como herói.

Sem Kevin de Bruyne e Axel Witsel, e começando com Eden Hazard no banco (e outras mudanças, como Boyata no centro da defesa em vez de Vermaelen e Castagne na lateral direita), a Bélgica foi fiel ao seu perfil habitual de jogo, com uma identidade muito própria com bola e na organização ofensiva com ou sem transições, e não demorou a chegar à vantagem por Romelu Lukaku, que se dirigiu a uma câmara para deixar a mensagem “Chris, mantém-te forte, amo-te” (10′). A homenagem foi bonita e sentida mas as repetições seguintes mostraram que, apesar do erro crasso de Semenov, que deixou passar a bola em vez de cortar quando estava sozinho, o avançado estava em posição adiantada, num lance que o VAR interpretou de outra forma validando mesmo o golo.

A Rússia ainda tentou reagir, teve um lance prometedor com má finalização na área de Dzyuba, mas acabou por ser manietada pela maturidade belga enquanto equipa, sofrendo mesmo o segundo golo ainda na primeira parte em mais um erro crasso defensivo bem aproveitado por Meunier, que tinha acabado de entrar em campo para o lugar de Castagne, que só teve de aproveitar uma defesa incompleta para encostar para o 2-0 (34′). Se com um golo de desvantagem já era difícil, com dois tornou-se mesmo impossível. E apesar de todas as alterações que Cherchesov foi promovendo na equipa, não mais o conjunto da casa conseguiu entrar de novo no jogo perante a capacidade de controlo e gestão da partida de uma Bélgica que teve apenas outra má notícia no final, quando Vertonghen abandonou o relvado com algumas queixas. De resto, foi mesmo tudo como era suposto. Tanto que Lukaku ainda fechou as contas a três minutos do final, em mais um lance na profundidade (87′).