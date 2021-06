Um governo regional do Paquistão decidiu recorrer a medidas drásticas para vencer a resistência dos cidadãos que ainda não se vacinaram contra a Covid-19: aqueles que “ao fim de um certo tempo” continuarem sem ir tomar a vacina podem ver o cartão SIM do seu telemóvel bloqueado, decidiram as autoridades de Punjab, segundo a RT.

“Estamos a fazer tudo o que podemos para levar as pessoas a serem vacinadas”, disse o ministro da saúde local, Yasmin Rashid, ao Express Tribune, um jornal do Paquistão. “O governo não pode permitir que algumas pessoas, que não querem ser vacinadas, coloquem em risco as vidas daqueles que já se vacinaram”, acrescentou o responsável.

A decisão foi tomada após um conselho que além de membros do governo regional reuniu, também, responsáveis das forças militares e das autoridades de saúde. Assim que houver aprovação por parte do organismo que está a coordenar a resposta nacional à Covid-19, a medida vai ser lançada.

Mobile SIMS of people not getting vaccinated may be blocked, it was decided in Cabinet meeting under the chair of Minister for Health Dr. Yasmin Rashid at Civil Secretariat. The government will open walk-in vaccination of over 18 years of age group. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd

— Primary & Secondary Healthcare Department Punjab (@PSHDept) June 10, 2021