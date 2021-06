Avaliada em 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros), de acordo com o The New York Times, a marca de peças de vestuário modeladoras de Kim Kardashian tem um novo veículo de promoção. Literalmente, pois a socialite entendeu por bem personalizar um Lamborghini Urus, cobrindo-o com um revestimento disponível apenas na Skims, a marca de shapewear que começou por se chamar Kimono, o que suscitou a indignação da comunidade japonesa e levou Kim a mudar a designação comercial.

No Instagram, onde tem 227 milhões de seguidores, a celebridade mostra-se radiante com o facto de estar vestida a condizer com o seu Urus de pelúcia (veja o vídeo da publicação abaixo). Ainda que o tecido aparente ser bastante confortável, a opção não parece ser a mais feliz para modelar as formas do super SUV italiano, cujo aspecto felpudo resulta algo estranho. No mínimo.

Por fora, nem as jantes e as conchas dos retrovisores escaparam. Por dentro, a customização foi levada ao extremo: do forro do tejadilho ao revestimento do volante, tablier, passando pelos bancos e painéis das portas, praticamente todo o interior surge com este look “cozy”, nas palavras da empresária. Pelo menos a pedaleira, o painel de instrumentos e a consola central foram privados deste forro “aconchegante”. E os vidros também continuam intactos.

Na certeza de que há gostos para tudo, a dúvida é se a Lamborghini alguma vez terá imaginado que o touro que exibe no seu emblema acabaria, um dia, por ser travestido a ponto de, de certa forma, evocar uma ovelha.